Ne dőljön be! Pofátlan csalások terjednek Ferenc pápa halála után

Online csalók Ferenc pápa halálhírét használják fel adatlopásra és átverésekre – írja a Politico . A Check Point kiberbiztonsági cég szerint több közösségi oldalon, például az Instagramon és a TikTokon is megjelentek olyan bejegyzések, amelyek megpróbálják rávenni a felhasználókat, hogy rákattintsanak bizonyos linkekre. Az egyik esetben egy hamis hírre hivatkozó link egy ál-Google oldalra vezetett, ahol ajándékkártyás csalással próbálták rávenni az embereket, hogy fizessenek vagy megadják személyes adataikat. Egy másik TikTok-poszt pedig azt állította, hogy a pápa halálhíre csak álhír – ezzel az emberek figyelmét és megosztásait akarták elérni. Voltak olyan posztok is, amik mesterséges intelligenciával készült, hamis képeket mutattak a pápáról.

