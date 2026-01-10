2p
Közérdekű Parkolási ügyek

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

mfor.hu

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

Január 10-én nem érdemes a hétvégi rutin szerint parkolni, a szombat ellenére ugyanis ez a nap munkanapnak számít.

A fizetős parkolási övezetekben tehát épp úgy fizetni kell a parkolásért, mint bármelyik hétköznapon. Ha valaki ezt elmulasztja, bírságra, vagy akár kerékbilincsre is számíthat 2026. második hétvégéjén.

Aki ezt elmulasztja, annak komoly pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolnia. A parkolási pótdíjak Magyarországon különböző településeken és várakozási zónákban eltérőek lehetnek, de érdemes tudni, hogy 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszeresét fizethetjük pótdíj gyanánt, így néhány ezer forinttól egészen hetvenezer forintig is terjedhet a büntetés összege, személy- és tehergépkocsik esetében is.

Autóbilincs is lehet a vége, ha nem jut eszünkbe, hogy ma munkanap van
Fotó: DepositPhotos.com

A január 10-i napot a január 2-i pénteki pihenőnapért cserébe kell ledolgoznunk.

2026-ban összesen három áthelyezett pihenőnap és szintén három szombati munkanap lesz a hosszú hétvégék megnyújtása érdekében, a mai után még augusztusban és decemberben is lesz egy-egy. És 2026-ban is lesz több négynapos és háromnapos hosszú hétvégénk.

Rozsdaövezet

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

