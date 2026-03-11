NEAK: senki ne nyissa meg ezt az sms-t

Adathalász sms-ekben próbálnak adatokat kicsalni ismeretlenek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK) hivatkozva – erre hívta fel a figyelmet közleményében a szervezet.

A tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban többen jelezték, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyú sms-ük érkezett, az üzenetben a TAJ-kártyáról és megújításáról értesítik a fogadó felet, és egy – vélhetően adathalász – webhely felkeresését kérik.

A NEAK felhívja a figyelmet, hogy az üzenet nem a szervezettől származik, azt senki ne nyissa meg.