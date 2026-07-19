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Közérdekű Fidesz Önkormányzatok Tisza Párt Választás

Négy helyen is választanak vasárnap az országban, vajon ki ül a tiszás képviselő helyére?

mfor.hu

Különböző okokból kell szavazni.

Négy településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felsőszenterzsébeten egyaránt az új polgármester személyéről szavaznak.

A Fejér vármegyei Lovasberényben a települést 2019 óta vezető Südi Mihály (Fidesz-KDNP) lemondása miatt kell időközi választást tartani. A településvezető április 30-ai hatállyal mondott le tisztségéről. Az időközi választáson két független jelölt indul, Geszler Márk és Csikós Tamás, a választói névjegyzékben több mint 2300 helybéli szerepel.

A szintén Fejér vármegyei Csóron azért tartanak időközi polgármester-választást, mert az eddigi településvezetőt, Borics Mihályt a Tisza Párt színeiben egyéni országgyűlési képviselőnek választották áprilisban. A voksoláson két független jelölt indul: Zilahy Sándor és Ari Orsolya, a névjegyzékben közel 1600 választó szerepel.

A Veszprém vármegyei Csóton azért rendeznek időközi polgármester-választást, mert a községet 1998 óta függetlenként vezető Kékesi István április 21-én elhunyt. A polgármesteri posztért négy független jelölt indul: Vörösvári-Musicz Evelin, Szórádi Béla, Kékesi-Szabó Csilla és Terelmes Dávid. A valamivel több mint 730 választásra jogosult a település egyetlen szavazókörében adhatja le voksát.

Szintén a polgármester halála miatt tartanak időközi választást az ország egyik legkisebb településén, a Zala vármegyei Felsőszenterzsébeten. A települést 2010 óta vezető Kálmán Elek április közepén hunyt el. A voksoláson két független jelölt – Nyakas Ferenc és Mihálykáné Tóth Brigitta – indul, a névjegyzékben 22-en szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

(MTI)

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