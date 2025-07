Nem akármilyen feladatot kap Magyarország néhány nap múlva

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kajári Ferenc altábornagy elmondta, a honvédség Gripenjei nemcsak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, és 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.

Augusztus 1-től negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben, mintegy 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese szerdán Kecskeméten.

