Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

A Telex számol be arról, hogy másodjára sem sikerült érvényt szerezni a területhasználati megállapodás megszüntetéséről szóló javaslatnak.

Karácsony Gergely korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez azért lenne fontos, mert csak úgy lehet jövőre Sziget, ha a jelenleg érvényben lévő területhasználati szerződését felbontják a fesztivált szervező céggel, és újat kötnek majd a fesztivál új, várhatóan magyar tulajdonosaival.

A változtatásokra azért van szükség, mert a Sziget külföldi tulajdonosa kiszáll a fesztivál mögül, amelynek megmentéséről a korábbi alapító, Gerendai Károly tárgyal éppen több lehetséges hazai szereplővel. A fesztivál esetleges megszűnése gazdaságilag is nagyon érzékenyen érintené a fővárost és Magyarországot, erről egy korábbi cikkünkben írtunk: