Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közérdekű Állami támogatás Megújuló energia napelem

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

mfor.hu

A három százalékos hitel mellé jön újabb lehetőség.

Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

„Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk”

- írta, hozzátéve, hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen 50 milliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.

„Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!” – írta az államtitkár.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Meg kell őrizni a papírokat!

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Országszerte ellenőriznek majd.

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Fémdarabokat találtak ebben a termékben, visszahívta a hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

A Kúria fenntartja a másodfokú bíróság ítéletét.

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Mintegy 8,4 millió forintot költöttek ajándékokra a Sándor-palotában 2025 első nyolc hónapjában.

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Angela Merkel korábbi német kancellár Budapestre utazott, és a Karmelitában is járt.

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

A 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média tiltás október végétől lép életbe Görögországban.

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában kedden este bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések.

Megvan, kik dolgoznak majd Polt Péter alatt

Megvan, kik dolgoznak majd Polt Péter alatt

Határozatot hozott az Alkotmánybíróság teljes ülése az egyesbírók személyéről.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168