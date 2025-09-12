Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közérdekű Fizetések Nemzetgazdasági Minisztérium

Nem fizet a munkaadó? Segít a minisztérium!

mfor.hu

Új programot indítanak az elmaradt bérek kifizetésére, egyelőre kísérleti jelleggel.

A kormány továbbra is a dolgozók pártján áll, így minden lehetséges eszközzel segíti a munkáltatók mulasztása miatt elmaradt munkabérek rendezését. Szeptember 15-től a kormány célzott, pilot jellegű programot indít Heves vármegyében, ami mintegy 200 bajba került munkavállaló megélhetését biztosíthatja a számukra járó munkabér kifizetésének megelőlegezésével – jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány számára a magyar munkavállalók védelme, megélhetésük biztosítása az első! A munkavégzés ellentételezéseként fizetendő munkabér pedig mindenkit megillet, még akkor is, ha a munkáltató jogsértő módon nem teljesíti alapvető kötelezettségét, vagy nem tud fizetni. Az elmúlt időszakban számos Heves vármegyei munkavállalót érintettek a bérfizetések késedelméből, elmaradásából fakadó nehézségek. Van olyan vállalkozás, amelyik nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, így a bérgarancia alkalmazása csak hosszadalmas folyamat eredményeként jelenthetne megoldást a munkabérek kifizetésének problémájára – ismertette a minisztérium.

A kormány ezért új programot indít, amelybe azok az álláskeresők és munkavállalók vonhatók be, akiknek legalább 1 hónapja nem történt meg a munkabér kifizetése. Az adott munkáltató munkavállalóinak legalább 25 százaléka kell, hogy érintett legyen, de minimum 100 fő esetén igényelhető a támogatás akkor, ha legalább egy hónapot késik a munkabérek kifizetése. A program keretében legfeljebb 1 havi munkabér összegével megegyező támogatás igényelhető. A visszatérítendő támogatás összege a havi munkabér-elmaradás tekintetében a garantált bérminimum nettó összegéből kiindulva maximum 230 ezer forint lehet.

A támogatásról a programvégrehajtó OFA Nonprofit Kft. támogatói okiratot bocsát ki a munkavállaló vagy az álláskereső részére, és a visszatérítendő támogatást közvetlenül az egyén részére biztosítja. A támogatás nem érinti a munkavállaló munkabér-követelését, az továbbra is fennáll a munkáltató felé. A támogatást vissza kell fizetni legkésőbb a munkabér vagy a bérgaranciából történő kifizetés átutalását követő 30. napon, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő 1 éven belül – tájékoztatott a részletekről az NGM.

A programmal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el 2025. szeptember 15. napjától.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem mindegy, hogy mit kapnak és mit esznek a gyerekek az iskolai menzán

Sikere van az iskolai szupermenzának – csak abból esznek a gyerekek, amiből akarnak

Három éve egy dabasi iskolában – akkor még csak egyféle menüvel, tehát a mennyiségi választás lehetőségével – kísérletképpen vezették be a svédasztalos iskolai étkeztetést. Milyen tapasztalatok gyűltek össze azóta? Utánajártunk. 

Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

Közel 25 milliárd forint mozdult meg.

Mikor érdemes tankolni? Így alakul a héten az üzemanyag ára

Mikor érdemes tankolni? Így alakul a héten az üzemanyag ára

Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj ára. 

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Nehéz behajtani, emiatt nagyon sok országban kivezették a vagyonadót, amivel most a Tisza Párt kampányol – írja elemzésében a G7.

Fontos információt közölt az adóhatóság

Fontos információt közölt az adóhatóság

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton arról is beszélt, hogy az üzemanyagok jövedékiadó-emelését fél évvel elhalasztaná a kormány. A boltokat nyugdíjas akciókra biztatja a miniszter.

Népszerű az energetikai felújítási program

Népszerű az energetikai felújítási program

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez. Mostanáig több mint 300 önkormányzat jelentkezett, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán pénteken az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

Két településen is baj van az ivóvízzel

Két településen is baj van az ivóvízzel

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya-matricák vételekor

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168