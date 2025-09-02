Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

mfor.hu

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

Hétfőtől megszűnik az autópálya-matricák elektronikus vásárlása esetén korábban érvényesített kényelmi díj felszámításának lehetősége valamennyi online felületen, így sem a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.), sem annak viszonteladói nem terhelhetik ilyen költséggel az ügyfeleket. A kényelmi díj pár száz forinttól pár ezer forintig terjedő összeget jelentett egy-egy vásárlás alkalmával – számol be róla az MTI.

A NÚSZ Zrt. honlapján az ügyfelek mindig is kényelmi díjtól mentesen vásárolhattak matricát, amely továbbra is biztosított.

Kényelmes lett az online vétel
Kényelmes lett az online vétel
Fotó: Depositphotos

Jutalékok

Szintén szeptember elsejétől csökken a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) által az NM Zrt. részére az online e-matrica-értékesítésért fizetett továbbértékesítési díj és megszűnik a NÚSZ Zrt. által a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék. A fizikai viszonteladók kizárólag üzemanyagtöltő állomások és a határátkelőhelyek 5 ezer méteres körzetében működő üzletek lehetnek.

Az intézkedés hatására kevesebbet fizetnek a vásárlók a matricáért és kevesebb jutalékot fizet az állam a matricákat értékesítő partnerek felé.

