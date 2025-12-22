„Nem látszik a sor vége” – így közelednek az ideges kamionosok Budapest felé

Videót közölt a fuvarozók hétfő délutánra, Budapestre tervezett tüntetésének egyik szervezője arról, hogy az M3-as autópályán a főszervező, Orosz Tibor vezetésével közelednek a teherautók a főváros felé.

A szervezők mindenkit csatlakozásra buzdítanak. Álláspontjuk szerint ugyanis az ő költségeik drasztikus emelkedése jelentős áremelkedésekhez, illetve más vállalkozások ellehetetlenüléséhez is vezetne.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korábban figyelmeztetést adott ki a tüntetés miatt. E szerint hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain. „A gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani” – írták.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint pusztán „hangulatkeltés” zajlik, a minisztérium pénteken megállapodást írt alá Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével (MKFE). A tüntetés szervezői azonban ezt nem tartják érvényesnek, és az MKFE vezetőségének lemondását is követelik.