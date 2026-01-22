Nem lesz otthon a választások napján? Így voksolhat mégis

Hivatalossá vált, hogy a pártpolitikában már sokszor elhangzott április 12-i napon, vasárnap, egy héttel húsvét után lesznek a 2026-os országgyűlési választások. Ez alkalommal is mintegy 8 millió 18 éven felüli, választójoggal rendelkező magyar választópolgár érvényesítheti egyik legalapvetőbb demokratikus jogát, hogy megválassza az új Országgyűlés tagjait.

Dátumok, melyeket jobb ha tud

Február 3-ától lehet jelölő szervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát akar állítani a választáson. A választópolgárok számára február 5-étől válik elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása.

Kapcsolódó cikk Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon Április 12-én lesznek a választások.

Jelentkezzen át, ha nem lesz otthon

Ezek között az átjelentkezési kérelmet, mozgóurna iránti kérelmet, továbbá a külképviseleti szavazás iránti kérelmet érdemes megjegyezni. Ha nem lesz otthon a választások napján, nem gond. Ekkor kell kérnie az átjelentkezést. Lényegében leviszik a megfelelő szavazólapját arra a helyre, ahol a választáskor lesz és így élhet választójogával. A szavazás titkos, hogy ez így is maradjon, az átjelentkezők szavazólapjait még a számlálás előtt összekeverik.

A hivatalos, jogi értelemben vett kampányidőszak február 21-én kezdődik meg. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat és persze ekkortól érvényesíthetők a kampányra vonatkozó jogorvoslatok is, elsősorban a választási bizottságokon keresztül.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező (tehát a levélben, csak listára szavazó) választópolgárok március 18-ig kérhetik felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe. Ha előbbi határidőből kicsúsznak, nem vehetnek részt a tavaszi választásokon. A választással kapcsolatos valamennyi névjegyzéki kérelem az alábbi internetes oldalon elérhető és be is nyújtható a meghatározott időszakokban.

Eseménydús tavasz – április közepén voksolás, májusban minden bizonnyal alakuló ülés

Fotó: Pixabay

Választás betegség esetén

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Ez a többi kérelemmel együtt a fenti dátumtól igényelhető. Online ügyfélkapus azonosítás nélkül legkésőbb április 9-én 16.00 óráig. Ügyfélkapus azonosítással április 12-én 12.00 óráig. Személyes igénylés esetén a kérelem legkésőbb április 10-én 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához. További tudnivalók a mozgóurnáról itt olvashatók.

Választás, ha épp külföldön lesz

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetőség van arra, hogy valamelyik külképviseleten adja le szavazatát. A kérelem elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható, ugyancsak február 5-étől. De ez esetben egy hivatalos magyar külképviseleti helyszínen kell megjelennie a szavazás napján, olyanon, mely részt vesz a külképviseleti voksolás lebonyolításán. A tudnivalókról és a kérelem beadásának módjáról itt olvashat - a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje 2026. április 2. 16:00 óra . Ez adott esetben több száz kilométeres utazást vonhat maga után például akkor, ha egy ország közkedvelt turisztikai régiójában tartózkodik, és a külképviseleti szavazás mondjuk csak az onnan távoli, fővárosi konzulátuson, követségen zajlik.

Ez, mármint a külképviseleti szavazás a magyarországi lakcímmel rendelkező, de éppen külföldön nyaraló, dolgozó, üzletelő vagy épp ideiglenesen külföldön élő választópolgároknak lehetőség. Nem összekeverendő az úgynevezett levélszavazással. Levélben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok voksolhatnak és csak a listás választásra adhatják le szavazatukat, nekik nem kell távoli külképviseletet felkeresni.

Felhőben a megújult internetes oldal

A választások kiírását követően a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közleményében tudatta: elindították megújult, korszerűbb honlapjukat, mely átláthatóbb és felhasználóbarát.

Az új weboldal „modern technológiai megoldásokra és felhőalapú infrastruktúrára épül, így nagy terhelés mellett is stabil és megbízható működést biztosít” – közölte a szervezet.

Akár hosszasan el is húzódhat a jogi végeredmény ismertetése

Fotó: Illusztráció

Következmények

A választás előzetes eredményeit az elmúlt alkalmak alpján legelőbb a szavazás napján, április 12-én 23.00 magasságában várhatóan már magas feldolgozottság mellett megismerhetjük. A választás végső, jogilag is végeredményként elismert formájára napokat mindenképpen, de akár egy-két hetet is várni kell. Napokat, mert a külképviseleten leadott voksokat belföldre szállítás után összesítik és ez akár befolyásolhatja a végeredményt, kifejezetten szoros eredmény esetén. Heteket akkor, ha az esetleges jogorvoslatok elbírálása pedig még tovább nyújtja a végeredmény megismerésének időpontját.

Ez történt 2022-ben

Magyarországon a legutóbbi országgyűlési választásokat 2022. április 3-án tartották. A voksolás történelmi jelentőségét az adta, hogy a rendszerváltás óta először állt fel egy teljes körű ellenzéki összefogás (hat párt közös listán), hogy kihívja a regnáló kormányt, ám a Fidesz–KDNP pártszövetség végül újabb, sorozatban negyedik kétharmados felhatalmazását szerezte meg. A választás lebonyolítása amiatt is rendkívüli volt, mert még jelen volt az országban a koronavírus-járvány, valamint már zajlott az ukrajnai háború. Ezenkívül akkor először rendeztek parlamenti választásokkal egyszerre országos (gyerekvédelminek nevezett) népszavazást. A költségek a szervezési kiadásokkal, a pártoknak járó kampánytámogatásokkal, és a technikai kivitelezéssel együttesen megközelítették a 20 milliárd forintot.