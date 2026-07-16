Nem sajnáltuk a pénzt rá: nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első félévben

Nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon: 8,5 százalékkal több motorbenzin és 11,7 százalékkal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 10,4 százalékkal emelkedett – tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) csütörtökön az MTI-t.

A teljes fogyasztás 2,080 milliárd liter volt az első hat hónapban; 808 millió liter motorbenzint és 1,272 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott hat hónap alatt, 10,5 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió litert tankoltak az autósok, 12,7 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1,162 milliárd litert, ez 12,1 százalékos növekedés a tavalyi első hat hónappal összehasonlítva. A szövetség korábbi tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.