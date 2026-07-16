2p
Közérdekű Üzemanyagok

Nem sajnáltuk a pénzt rá: nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első félévben

mfor.hu

Prémium motorbenzinből hat hónap alatt 10,5 százalékkal kevesebb fogyott. 

 Nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon: 8,5 százalékkal több motorbenzin és 11,7 százalékkal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 10,4 százalékkal emelkedett – tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) csütörtökön az MTI-t.

A teljes fogyasztás 2,080 milliárd liter volt az első hat hónapban; 808 millió liter motorbenzint és 1,272 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott hat hónap alatt, 10,5 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió litert tankoltak az autósok, 12,7 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1,162 milliárd litert, ez 12,1 százalékos növekedés a tavalyi első hat hónappal összehasonlítva. A szövetség korábbi tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

Hegyi Zsolt: így is figyelik majd a nagy kiterjedésű vasúti területeket.

Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Tavaly ez az összeg még megközelítette a 10 milliárd forintot. 

Elindult: ebben a városban nem lesz tüzijáték

Veresegyházon megszavaztatták: nem lesz augusztus 20-i tűzijáték.

A jövő héten is összeül a parlament, rendkívüli ügyekben

A jövő héten is összeül a parlament, rendkívüli ügyekben

Hétfőre és keddre is, azaz július 20-ra és 21-re is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta szerdán délelőtt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél. 

Két NAV-vezetőt is menesztettek

Két NAV-vezetőt is menesztettek

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a hvg360.

Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében

Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében

A vasárnapi labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei szünete várhatóan 20–25 percig tart majd.

Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt

Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt

Családi körben tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke.

A Tisza egyik legfontosabb választási ígéretéről tárgyal ma a kormány

A Tisza egyik legfontosabb választási ígéretéről tárgyal ma a kormány

Szerdán egésznapos kormányülést tartanak a miniszterek.

444: Farkas Örstől értesült először az ukrán pénzszállítók ügyéről a TEK volt főigazgatója

444: Farkas Örstől értesült először az ukrán pénzszállítók ügyéről a TEK volt főigazgatója

A 444 birtokába jutott egy jegyzőkönyv Hajdu János gyanúsítotti meghallgatásáról az „ukrán aranykonvoj” ügyben.

Lett beugró Balásyék helyére, negyedannyi pénzből hozhatják ki az augusztus 20-i ünnepséget

Lett beugró Balásyék helyére, negyedannyi pénzből hozhatják ki az augusztus 20-i ünnepséget

A Balásy-féle Lounge Event 17,5 milliárdos árával szemben az utolsó pillanatban kiírt új tenderre beugró egyedüli jelentkező kihozná 4 milliárdból a „csökkentett műszaki tartalmú” állami ünnepséget.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG