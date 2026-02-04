2p
Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Csaknem félezer, azaz 500 gyorshajtót rögzítettek a budapesti trafiboxok januárban – közölte a Budapesti Rendőr‑főkapitányság szerdán. A legtöbb szabályszegőt a II. és a VI. kerületben mérték be, több autós pedig a megengedett sebesség közel kétszeresével közlekedett. A rendőrség szerint a rendszeres ellenőrzések folytatódnak – írja a 24.hu.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített trafiboxok januárban a II. kerületben 227, a III. kerületben 38, a VI. kerületben 135, a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.

Volt, aki kétszer gyorsabban ment
Fotó: DepositPhotos.com

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legmagasabb értéket a VI. kerületben mérték: a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – hívták fel rá a figyelmet.

Már postázzák a választási értesítőket.

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

