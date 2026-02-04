Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Csaknem félezer, azaz 500 gyorshajtót rögzítettek a budapesti trafiboxok januárban – közölte a Budapesti Rendőr‑főkapitányság szerdán. A legtöbb szabályszegőt a II. és a VI. kerületben mérték be, több autós pedig a megengedett sebesség közel kétszeresével közlekedett. A rendőrség szerint a rendszeres ellenőrzések folytatódnak – írja a 24.hu.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített trafiboxok januárban a II. kerületben 227, a III. kerületben 38, a VI. kerületben 135, a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.

Volt, aki kétszer gyorsabban ment

Fotó: DepositPhotos.com

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legmagasabb értéket a VI. kerületben mérték: a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – hívták fel rá a figyelmet.