Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Angela Merkel korábbi német kancellárt fogadta a Karmelita kolostorban Orbán Viktor október 1-jén, szerda délelőtt.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a magyar miniszterelnök látható Angela Merkellel, aki 16 éven át, 2005 és 2021 között volt Németország kancellárja.

Orbán Viktor és Angela Merkel Budapesten

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Angela Merkel a 24.hu és az Animus Könyvek közös estje miatt érkezett Budapestre, hogy bemutassa memoárját, a Szabadság című kötetet.

Az eseményt a CEU budapesti épületében rendezik, október 1-jén, 17 órai kezdettel.

Orbán Facebook oldalán a találkozó kapcsán azt írta:

Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!

Ezt követően Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcsra utazott, ahogy arról mi is beszámoltunk.

Az Angela Merkel alatti német-magyar kapcsolatokról korábban laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu írt.