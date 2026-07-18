Nem túl jók az előjelek az esti világbajnoki bronzmeccs előtt

A francia válogatott védője, Ibrahima Konaté elismerte, hogy sem Franciaország, sem Anglia nem szeretne pályára lépni a szombati világbajnoki bronzmérkőzésen. Didier Deschamps szövetségi kapitány is hasonlóan fogalmazott a találkozó előtt: szerinte egyik csapat sem vágyik erre a meccsre, ugyanakkor kötelességük a lehető legjobb eredménnyel búcsúzni a tornától. Nemrég így vélekedett Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is, ő azt mondta, döntőt akartak játszani, de profi a csapata, így mindent bele fognak adni az utolsó meccsen – írja a Telex.

Konaté kicsit tovább ment, a bronzérmet konkrétan „csokoládééremnek” nevezte, de hangsúlyozta, hogy a játékosok szeretnének méltó módon búcsúzni a kapitányuktól, ez lesz ugyanis Deschamps utolsó meccs a francia válogatott élén.

„Egyikünk sem akarta ezt a bronzmérkőzést, de nincs választásunk. Deschamps rengeteget tett a francia válogatottért, ezért hálával tartozunk neki, és mindent meg kell tennünk a győzelemért” – mondta a védő. Hasonlóan nyilatkozott Kylian Mbappé is, aki még annyit hozzátett, hogy a szurkolók is megérdemlik, hogy a válogatott győzelemmel zárja a tornát és megszerezze a harmadik helyet.

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Didier Deschamps 2012 óta irányítja Franciaországot, 2018-ban világbajnoki címet, 2022-ben vb-ezüstérmet nyert a csapattal, most pedig egy bronzéremmel zárhatja le időszakát. A szövetségi kapitány nem árulta el, hogy Kylian Mbappé pályára lép-e Anglia ellen, noha a francia csatár Lionel Messivel holtversenyben vezeti a világbajnokság góllövőlistáját nyolc találattal.

A Miamiban rendezendő bronzmérkőzést Franciaország és Anglia között magyar idő szerint 23 órakor játsszák.