Nem várt bürokrácia nehezíti a budapesti kerttulajdonosok dolgát

A cikk szerint az idei évtől a MOHU Budapest hulladékudvaraiban bürokratikus eljárásrend után kaphatja meg az ingatlantulajdonos a zsákokat. A zsák átvételéhez lakcímkártyára és egy igazoló szelvény felmutatására is szükség van, hogy az igénylő a kommunális szemétszállítási díjat befizette.

Az Economx számolt be arról, hogy nagy a káosz a kertes házas övezetekben Budapesten, mert egyelőre nehézkes beszerezni azokat a lebomló zsákokat, amelyeket a zöldhulladék elszállításához használhatnak a családi házban lakók.

