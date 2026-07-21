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Közérdekű Szerencsejáték Zrt.

Nem volt csalás április közepén a telitalálatos sorsolásokon

mfor.hu

A lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt.

Kizárta az idegenkezűséget az árprilisi négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolását illetően a Szerencsejáték Zrt. és ezt erősítette meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is – a hírről a Szerencsejáték Zrt. közleményben adott tájékoztatást. 

Kiemelték, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, és azok eredményét semmi sem befolyásolta. Az érintett játékhét az áprilisi, 16. játékhét volt.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által végzett ellenőrzés eredménye egyértelműen kimondja: „a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt”, a hatóság közleményében megerősítette: „A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta”. Mindez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált sorsolásokon nem történt csalás, a nyereménykifizetések – a négy különböző nyertes számára – rendben megtörténtek.

Nem volt csalás a 16. játékhéten, állítja a Szerencsejáték Zrt.
Nem volt csalás a 16. játékhéten, állítja a Szerencsejáték Zrt.
Fotó: Depositphotos

Az, hogy mégis bírságot szabott ki az SZTFH abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését. A nemzeti lottótársaság kezdeményezi a játékterv ezen rendelkezésének a hatósággal közösen történő tisztázását eredményét semmi sem befolyásolta – összegzi a közlemény. 

 

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