Német lap: így finanszírozza Orbán Viktor a választási ajándékokat

„A kormány decemberi finanszírozási terve előirányozta, hogy nagyobb mértékben támaszkodjon a bankokra, biztosítókra és befektetési alapokra” – fogalmaz az anyag, amelyben Szabó Viktor, az Aberdeen Investments befektetési igazgatója is megszólal:

A lap szerint ez a beavatkozás is illeszkedik Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter eddigi gyakorlatába: „ismételten megpróbálja állami szabályozással befolyásolni az árakat.” Példaként említik, hogy „Magyarország a hónap elején korlátozta az élelmiszer-kiskereskedők által mintegy 30 alapvető élelmiszeren elérhető nyereséget”, továbbá „a bankokra vonatkozóan is érvényben van egy olyan szabály, amely előírja, hány pénzkiadó automatát kell üzemeltetniük.”

Magyarország fokozott állampapír-vásárlásra kényszeríti a befektetőket címmel jelent meg cikk a német Handelsblattban . A cikk apropója az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtökön bejelentette : „a hazai állampapír vásárlásának további ösztönzése érdekében” 2025 októberétől az 5 százaléknyi éven túli állampapír tartását meghaladóan a befektetési alapoknak eszközeik további legalább 3 százalékát rövid lejáratú állampapírban kell tartaniuk. A befektetési alapok tartási kötelezettsége 2026 áprilisától 6+4 százalékra nő. Ez a kötvényalapok esetében jelentősebben, 10+5 százalékos mértékre emelkedik. Mindez tehát egyfajta szigorítás: a befektetési alapoknál tavaly júliusban lett hatályos a portfólióalapú szabályozás, amely előírta, hogy az alapok eszközei között fixen megjelenjen az állampapír. A csütörtöki közleményben a tárca azt írta: „Az intézkedés nagymértékben hozzájárul az állampapír-kereslet növeléséhez. Az állampapírok vásárlásának ösztönzése, amellett, hogy egy megbízható befektetési formát támogat, a kiegyensúlyozott államadósság-kezelés és a diverzifikált portfóliók kialakításának szempontjából is kiemelt fontosságú.”

