Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett július 14-e Franciaországban

A spanyol labdarúgó-válogatottnak Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben tizenegyesből. A Real Sociedad csatára a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt értékesítette. Az 58. percben aztán a spanyolok Pedro Porro révén növelték előnyüket, a hátvéd góljával alakult ki a 2–0-s végeredmény. A franciák nem jelentettek érdemi veszélyt Unai Simón kapujára.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott 16 év után jutott ismét világbajnoki döntőbe, ahol vasárnap 21 órától az Anglia–Argentína párharc győztesével játszik New Yorkban. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik elődöntő vesztesével.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatot. A franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt szövetségi kapitányként, ezzel megelőzte a német Helmut Schönt, akivel eddig holtversenyben állt a vonatkozó örökrangsor élén.