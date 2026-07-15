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Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett július 14-e Franciaországban

mfor.hu

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2–0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében. Július 14-én, ami Franciaország nemzeti ünnepe: a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Spanyolország 2010 után jutott újra döntőbe világbajnokságon.

A spanyol labdarúgó-válogatottnak Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben tizenegyesből. A Real Sociedad csatára a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt értékesítette. Az 58. percben aztán a spanyolok Pedro Porro révén növelték előnyüket, a hátvéd góljával alakult ki a 2–0-s végeredmény. A franciák nem jelentettek érdemi veszélyt Unai Simón kapujára.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott 16 év után jutott ismét világbajnoki döntőbe, ahol vasárnap 21 órától az Anglia–Argentína párharc győztesével játszik New Yorkban. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik elődöntő vesztesével.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatot. A franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt szövetségi kapitányként, ezzel megelőzte a német Helmut Schönt, akivel eddig holtversenyben állt a vonatkozó örökrangsor élén.

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