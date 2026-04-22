Nepáli vendégmunkások papírjaival trükköztek, most korrupció miatt nyomoznak utánuk

Az ügyészség közleményében azt írta, a gyanú szerint egy 60 év körüli férfi 2023 áprilisában azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége. Arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos emberekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni.

Korrupció miatt nyomoznak

Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak, aki ezután szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel, és 17 ezer euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére. Az ígéret ellenére a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmét elutasították, a három gyanúsított pedig egymás között elosztotta az átvett pénzt.

Az ügy negyedik gyanúsítottja a férfi azon ügyvezető ismerőse, akinek cége a vízumkérelmeket benyújtotta. Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vegyék.

A befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozás során szerdán négy helyszínen végeztek kutatásokat, majd a négy embert gyanúsítottként hallgatták ki. A Központi Nyomozó Főügyészség két ember őrizetét elrendelte, míg a két másik gyanúsított szabadlábon védekezhet – olvasható a közleményben.