Nepáli vendégmunkások papírjaival trükköztek, most korrupció miatt nyomoznak utánuk

Az ügyészség közleményében azt írta, a gyanú szerint egy 60 év körüli férfi 2023 áprilisában azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége. Arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos emberekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni.
Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak, aki ezután szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel, és 17 ezer euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére. Az ígéret ellenére a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmét elutasították, a három gyanúsított pedig egymás között elosztotta az átvett pénzt.
Az ügy negyedik gyanúsítottja a férfi azon ügyvezető ismerőse, akinek cége a vízumkérelmeket benyújtotta. Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vegyék.
A befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozás során szerdán négy helyszínen végeztek kutatásokat, majd a négy embert gyanúsítottként hallgatták ki. A Központi Nyomozó Főügyészség két ember őrizetét elrendelte, míg a két másik gyanúsított szabadlábon védekezhet – olvasható a közleményben.