Népszerű az energetikai felújítási program

Az eddigi kérelmekben 6 milliárd forintot meghaladó támogatásra pályáztak a helyhatóságok.

A minisztérium felidézte: a Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása az 5000 alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás megújításában. A 100 százalékos vissza nem térítendő támogatás akár teljes egészében előlegként igényelhető szeptember végéig.

Az egy kérelemre megítélhető maximális hozzájárulás 50 millió forint. Az eddigi igénylések átlagos összege 19 millió forint felett alakul.

Az előzetesen kalkulált 360-nál tehát jóval több településre juthat a kormányzati segítségből. Az utcai lámpák korszerűsítése csökkenti az önkormányzatok rezsikiadásait, így több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására – jegyezte meg a minisztérium.

