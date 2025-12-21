2p
Közérdekű Gyermekvédelem Pintér Sándor

Nincs vége: újabb gyanúsított a Szőlő utcában

mfor.hu

A megalapozott gyanú szerint a napokban egy rendész bántalmazott egy fiatalkorút.

Ezzel az úgynevezett Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma kilencre nőtt. A Központi Nyomozó Főügyészség közölte: az őrizetben lévő férfi bűnügyi felügyeletét indítványozták. Azt írták: a napokban a Szőlő utcai javítóintézet egyik rendésze bántalmazott egy letartóztatásban lévő fiatalkorút, ezért őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. 

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a Budapesti Javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból és megállt – számol be róla a 24.hu.

A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget, megkapaszkodott a rácsban, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie. Miután a rendész eredménytelenül próbálta a fiatalt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével – sérülést nem okozva – kis-közepes erővel gyomron ütötte.

A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a – mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával – lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét.

A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró vasárnap dönt. A nyomozásban eddig kilenc ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két ember bűnügyi felügyeletben van.

