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Közérdekű Gajdos László Klímaváltozás

Novemberben lehet új klímatörvénye az országnak

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Legalábbis a parlament ekkor hozhat döntést róla.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az Országgyűlés arról döntést hozhasson – közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az Országgyűlést, hogy idén június 30-ig alkosson meg egy új jogszabályt.

A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés június 30-ai plenáris ülésén szólt arról, hogy

„megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja”.

Közleményükben jelezték, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium létrehozása lehetőséget teremt egy ambiciózusabb klímatörvény megalkotására. Azonban közlésük szerint egy ilyen horderejű munka elvégzéséhez kevés a kormány megalakulása óta eltelt másfél hónap, mert „gyakorlatilag a nulláról kell felépítenünk azt, amihez az előző kormány 10 hónapig érdemben hozzá sem nyúlt.”

A civilek tavaly szeptemberben indítottak kezdeményezést egy új klímatörvény tervezetének összeállítására. Idén több mint 180 szereplő (civil szervezetek, intézmények, érdekképviseletek, ágazati és kormányzati szervek) meglátásait, szakmai javaslatait összegyűjtve elkészült az a koncepció, amit március végéig bárki véleményezhetett. Július 9-én bemutatják az új klímatörvény tervezetét, amit át fognak adni a kormánynak.

A civilek kérése az, hogy az idei ENSZ klímacsúcs kezdetéig fogadja el az Országgyűlés az új klímatörvényt.

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