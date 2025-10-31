Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Államosítják a CT- és MR-vizsgálatokat

Sokakat érintő változás, hogy államosítják az egészségügyi intézményekben a diagnosztikai vizsgálatokat. 2025. november 1-jétől nem lehet közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat végezniük a magán egészségügyi szolgáltatóknak, csak állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartásban működő intézmények végezhetnek közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat. Emiatt, ahogy azt korábban megírtuk, az állam felvásárolta az Affidea egyes CT- és MR gépeit, és információink szerint a többi magánszolgáltatónál is hasonló tárgyalások folynak. A szakértők arra számítanak, az intézkedés hatására várólisták a jelenleginél is lényegesen hosszabbak lesznek.

Nyugdíjkorrekció

Novemberben jön a nyugdíjkorrekció, amelynek a mértéke az idén 1,6 százalék. Mivel az infláció magasabb lett az előzetes várakozásoknál, ezért a nyugellátásokat január 1-jéig visszamenőleges hatállyal kell megemelni. A nyugdíjasok és az emelésre jogosító más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is. A döntés mintegy 2,387 millió embert érint, a kormány számításai szerint a novemberi nyugdíjkorrekció átlagosan 51 ezer forintot jelent az érintetteknek, mivel a kiegészítés mindenkinek a nyugdíjának megfelelő összeg alapján jár.

A gyerekotthonokban több pénz megy étkezésre

Megemeli a kormány a gyerekotthonokban élő gyerekek és fiatal felnőttek étkeztetésére fordítandó költségminimumát, napi 2700 forintra. Ez kiegészül az óvodai, iskolai étkeztetésre szánt napi 1300 forinttal, így hétköznapokon már napi 4000 forintos támogatás jár gyerekenként. Az emelés november 1-jén lép életbe. Szintén november 1-től a gyermekvédelmi gondozásban élők ruháztatására fejenként évi 200 ezer forint jut, megduplázzák a zsebpénz legalacsonyabb összegét is. Emellett gyerekenként évi 50 ezer forintra nő a sportos szabadidő támogatása.

Külföldre téli gumival kell menni

Bár Magyarországon csak ajánlott a téli gumi használata, és nem büntetik meg az autóst, ha nyári gumival jár télvíz idején, több európai ország november 1-től kötelezővé teszi az autósoknak a téli gumi használatát. A következő országokban büntethet a rendőr, ha nem az évszaknak megfelelő abronccsal közlekedik az autó: Albánia, Ausztria, Csehország, Finnország, Montenegró, Norvégia, Románia és Szerbia. Svédországban és Litvániában november 10-től, Horvátországban és Szlovéniában november 15-től kötelező téli gumit használni.

Megszűnik az OTPdirekt Internetbank

Nagyon sok embert érint, hogy november 18-tól az OTPdirekt internetbank megszűnik, a lakossági ügyfeleknek a továbbiakban az új OTP InternetBankot és OTP MobilBankot kell használniuk online bankolásra. Azok, akik eddig nem használták az új felületeket, online regisztrációval is köthetnek új Digitális Szolgáltatási Szerződést a többi felületre. Aki már használta az új banki felületeket, annak nincs teendője, mert ugyanazokkal az azonosítókkal tud belépni.

