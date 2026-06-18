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Közérdekű Csányi Sándor Kapitány István Magyar Péter Orbán Viktor

Ők a legbefolyásosabb magyarok – teljesen felborult a lista

mfor.hu

Soha nem látott átalakulást hozott az áprilisi választás eredménye a legbefolyásosabbnak tartott magyarok megítélésében. A listát Magyar Péter vezeti, a Tisza Párt kétharmados győzelmével ellenzékbe szoruló Fidesz–KDNP potentátjainak nagy része hatalmasat zuhant a listán. Az évtizedes bérelt helyek totális összeomlásáról beszélhetünk: a listán Orbán Viktor mellett mindössze egyetlen jobboldali politikus szerepel. Helyükre eddig szinte ismeretlen szereplők kerültek, az igazi verseny most már köztük zajlik. Az első 50 közé 12 topmilliárdos is bekerült.

Az országgyűlési választások nyomán lezajló kormányváltás és Tisza-kétharmad határozta meg A 100 Leggazdagabb 2026 Befolyás-barométerének alakulását, amely nem egyszerű átrendeződést, hanem hatalmi centrumváltást mutat. Az összesítés idén is politikai elemzők és gazdasági szakemberek véleménye alapján értékelte a magyarországi közéleti szereplők befolyását, az értékelés a választások után néhány héttel, május elején zajlott. A tizenharmadik alkalommal összeálló lista rendezőelve nem változott: az elemzők és szakértők az alapján pontoztak, hogy a politikai-gazdasági elit tagjai mennyiben képesek pénzt vagy egyéb hatalmi erőforrásokat mozgósítani céljaik elérése érdekében.

A befolyás-barométer legfelső szegmensében néhány kivételtől eltekintve csak új (kormányzati) szereplőket találunk. Az első ötvenben – a tavalyelőtti, illetve a tavalyi öt-öttel szemben – 27 olyan szereplő van, aki 2025-ben még nem került be a félszáz legbefolyásosabb közé. A lista egészének átlagpontszáma ugyanakkor a 2025-ös 70-ről 56-ra csökkent, jelezve, hogy egyrészt a befolyás korábbi megítélése sokaknál szertefoszlott a politikai változások nyomán, illetve azt is, hogy a bekerülési küszöb alacsonyabb szintre került.

A 100 leggazdagabb magyar 2026 – Befolyás-barométer

Helyezés

Helyezés változása

Név

Vagyonlista helyezés

1.

16

Magyar Péter

-

2.

0

Csányi Sándor

2.

3.

ÚJ

Kapitány István

-

4.

-3

Orbán Viktor

-

5.

3

Hernádi Zsolt

-

6.

0

Varga Mihály

-

7.

54

Vitézy Dávid

-

8.

ÚJ

Orbán Anita

-

9.

ÚJ

Ruff Bálint

-

10.

ÚJ

Kármán András

-

11.

25

Karácsony Gergely

-

12.

ÚJ

Jelasity Radován

-

13.

ÚJ

Bujdosó Andrea

-

14.

ÚJ

Radnai Márk

-

15.

ÚJ

Forsthoffer Ágnes

-

16.

ÚJ

Bóna Szabolcs

-

17.

ÚJ

Hegedűs Zsolt

-

18.

-3

Jászai Gellért

9.

19.

ÚJ

Lannert Judit

-

20.

ÚJ

Gajdos László

-

21.

ÚJ

Tarr Zoltán

-

22.

ÚJ

Pósfai Gábor

-

23.

-20

Mészáros Lőrinc

1.

24.

88

Ruszin-Szendi Romulusz

-

25.

64

Gulyás Márton

-

26.

29

Lakatos Péter

19.

27.

ÚJ

Kátai-Németh Vilmos

-

28.

ÚJ

Lőrincz Viktória

-

29.

ÚJ

Tanács Zoltán

-

30.

-17

Gulyás Gergely

-

31.

36

Jaksity György

-

32.

8

Váradi József

98.

33.

-2

Felcsuti Zsolt

3.

34.

ÚJ

Szoboszlai Dominik

-

35.

14

Varga Zoltán

39.

36.

75

Karikó Katalin

-

37.

25

Bojár Gábor

62.

38.

69

Majka (Majoros Péter)

-

39.

-25

Garancsi István

11.

40.

ÚJ

Azahriah (Baukó Attila)

-

41.

ÚJ

Barna Zsolt

-

42.

ÚJ

Veres Tibor

4.

43.

-16

Jellinek Dániel

7.

44.

ÚJ

Nagy Ervin

-

45.

1

Vidus Gabriella

-

46.

42

Gerendai Károly

-

47.

16

Balogh Levente

91.

48.

ÚJ

Velkey György

-

49.

ÚJ

Németh Sándor

-

50.

ÚJ

Pusztay András

-

Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026

Bizalom az új kormánynak

A 2014 óta készülő összegzés szerint a dobogó első két foka általában előre tudható volt. Idén azonban már nem a megszokott papírforma határozta meg az eredményeket, hiszen a korábbi fix első helyezett Orbán Viktor korábbi miniszterelnök helyett Magyar Péter jelenlegi kormányfő, a Tisza Párt elnöke áll a lista élén a véleményt adó szakértőink szerint, tavalyi helyezéséhez képest 16 helyet javítva. Igaz, a miniszterelnöknek „járó” 100 közeli, azaz szinte maximális átlagolt pontszám idén 91-re csökkent. 

Az állandóságot képviseli ugyanakkor Csányi Sándor OTP-elnök, aki minden eddigi listán, így 2026-ban is a második helyen áll. A dobogó harmadik fokán Kapitány István, az új kormány gazdasági és energetikai minisztere debütált. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök eddigi bérelt első helyét cserélte a negyedik pozícióra – befolyásának átlagpontszáma 27 ponttal csökkent a tavalyihoz képest.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója tavaly két helyet rontott, idén hármat javított, így az ötödik legbefolyásosabb lett. Varga Mihály, az MNB elnöke megőrizte tavalyi 6. helyét, míg a hetedik helyen debütált Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a 8., Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a 9., Kármán András pénzügyminiszter pedig a 10. helyre került idén. A top 50-ben utóbbiak új belépők.

Átrendeződés az üzleti szereplőknél

A korábbi top 50-es befolyáslistán előkelő helyet szerző fideszes politikusok többsége a bekerülési küszöb alá süllyedt 2026-ban, Orbán Viktor mellett csak Gulyás Gergely maradt ebben a körben, de 17 helyet rontott tavalyi pozíciójához képest. Leszorultak a legbefolyásosabbak listáról a korábban „hagyományos” ellenzékinek nevezett szereplők is. Közülük egyetlen résztvevő szerepel a top 50-ben idén is, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, aki viszont 25 helyet javított tavalyi helyezéséhez képest. 

Jelentős átrendeződés mutatkozik az üzleti szereplők befolyásának alakulásában is a kormányváltást követően. A 100 leggazdagabb vagyonlistájának szereplői közül a tavalyi 19-el szemben idén 12-en jutottak be a legbefolyásosabb ötven közé. A mindkét évben a listán szereplők közül jelentősen visszaesett Garancsi István (-25), Mészáros Lőrinc (-20) és Jellinek Dániel (-16) helyezése, több mint 10 hellyel került viszont előrébb Varga Zoltán (+14) és Lakatos Péter (+29). A tavalyi top 50-ben nem szerepelt, de 2026-ban ismét a legbefolyásosabbak közé került Bojár Gábor (37.) és Balogh Levente (47.). 

Érdekes momentuma az idei befolyás-barométernek, hogy a Fidesz-kormány leváltásával a jelek szerint egy olyan „befolyásklíma” alakult ki, amelyben már a könnyedebb szektorok szereplői is beférnek a prominens helyekre, akár a könnyűzene vagy a sport területéről. Gulyás Márton (Partizán), Majka (Majoros Péter) korábban is szerepelt a listán, de a top 50-be idén először jutottak be a 25., illetve a 38. helyen, mellettük az idén bekerült Szoboszlai Dominik és Azahriah (Baukó Attila) is a 34., illetve a 40. helyen. 

Akik értékeltek

A 100 leggazdagabb magyar 2026 befolyás-barométerének értékelésében az idén az alábbi elismert szakemberek vettek részt:

Antal Attila – jogász, politológus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa

Bendarzsevszkij Anton – külpolitikai elemző, újságíró, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója 

Boros Tamás – az Egyensúly Intézet igazgatója és társalapítója

Ember Zoltán Levente – 2012 és 2026 májusa között az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet kutatásvezetője volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója.

Gál Pál Zoltán – a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke

Juhász Attila – politológus, stratégiai és kommunikációs tanácsadó 

Lakatos Júlia – a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója

Mráz Ágoston Sámuel – a Nézőpont Intézet alapítója és vezetője, egyetemi oktató, a választási rendszerek, az európai és a német belpolitika szakértője

Nagy Elek – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Závecz Tibor – a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. alapítója és ügyvezetője

A 100 leggazdagabb magyar 2026

A Befolyás-barométer 2026 A 100 leggazdagabb magyar 2026 kiadványban jelent meg, amely 2026. június 16-tól vásárolható meg a hírlapírásoknál, a Libri könyvesboltokban, megrendelhető továbbá a kiadvány honlapján, a www.a100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.

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