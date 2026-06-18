Ők a legbefolyásosabb magyarok – teljesen felborult a lista

Az országgyűlési választások nyomán lezajló kormányváltás és Tisza-kétharmad határozta meg A 100 Leggazdagabb 2026 Befolyás-barométerének alakulását, amely nem egyszerű átrendeződést, hanem hatalmi centrumváltást mutat. Az összesítés idén is politikai elemzők és gazdasági szakemberek véleménye alapján értékelte a magyarországi közéleti szereplők befolyását, az értékelés a választások után néhány héttel, május elején zajlott. A tizenharmadik alkalommal összeálló lista rendezőelve nem változott: az elemzők és szakértők az alapján pontoztak, hogy a politikai-gazdasági elit tagjai mennyiben képesek pénzt vagy egyéb hatalmi erőforrásokat mozgósítani céljaik elérése érdekében.
A befolyás-barométer legfelső szegmensében néhány kivételtől eltekintve csak új (kormányzati) szereplőket találunk. Az első ötvenben – a tavalyelőtti, illetve a tavalyi öt-öttel szemben – 27 olyan szereplő van, aki 2025-ben még nem került be a félszáz legbefolyásosabb közé. A lista egészének átlagpontszáma ugyanakkor a 2025-ös 70-ről 56-ra csökkent, jelezve, hogy egyrészt a befolyás korábbi megítélése sokaknál szertefoszlott a politikai változások nyomán, illetve azt is, hogy a bekerülési küszöb alacsonyabb szintre került.
|
A 100 leggazdagabb magyar 2026 – Befolyás-barométer
|
Helyezés
|
Helyezés változása
|
Név
|
Vagyonlista helyezés
|
1.
|
16
|
Magyar Péter
|
-
|
2.
|
0
|
Csányi Sándor
|
2.
|
3.
|
ÚJ
|
Kapitány István
|
-
|
4.
|
-3
|
Orbán Viktor
|
-
|
5.
|
3
|
Hernádi Zsolt
|
-
|
6.
|
0
|
Varga Mihály
|
-
|
7.
|
54
|
Vitézy Dávid
|
-
|
8.
|
ÚJ
|
Orbán Anita
|
-
|
9.
|
ÚJ
|
Ruff Bálint
|
-
|
10.
|
ÚJ
|
Kármán András
|
-
|
11.
|
25
|
Karácsony Gergely
|
-
|
12.
|
ÚJ
|
Jelasity Radován
|
-
|
13.
|
ÚJ
|
Bujdosó Andrea
|
-
|
14.
|
ÚJ
|
Radnai Márk
|
-
|
15.
|
ÚJ
|
Forsthoffer Ágnes
|
-
|
16.
|
ÚJ
|
Bóna Szabolcs
|
-
|
17.
|
ÚJ
|
Hegedűs Zsolt
|
-
|
18.
|
-3
|
Jászai Gellért
|
9.
|
19.
|
ÚJ
|
Lannert Judit
|
-
|
20.
|
ÚJ
|
Gajdos László
|
-
|
21.
|
ÚJ
|
Tarr Zoltán
|
-
|
22.
|
ÚJ
|
Pósfai Gábor
|
-
|
23.
|
-20
|
Mészáros Lőrinc
|
1.
|
24.
|
88
|
Ruszin-Szendi Romulusz
|
-
|
25.
|
64
|
Gulyás Márton
|
-
|
26.
|
29
|
Lakatos Péter
|
19.
|
27.
|
ÚJ
|
Kátai-Németh Vilmos
|
-
|
28.
|
ÚJ
|
Lőrincz Viktória
|
-
|
29.
|
ÚJ
|
Tanács Zoltán
|
-
|
30.
|
-17
|
Gulyás Gergely
|
-
|
31.
|
36
|
Jaksity György
|
-
|
32.
|
8
|
Váradi József
|
98.
|
33.
|
-2
|
Felcsuti Zsolt
|
3.
|
34.
|
ÚJ
|
Szoboszlai Dominik
|
-
|
35.
|
14
|
Varga Zoltán
|
39.
|
36.
|
75
|
Karikó Katalin
|
-
|
37.
|
25
|
Bojár Gábor
|
62.
|
38.
|
69
|
Majka (Majoros Péter)
|
-
|
39.
|
-25
|
Garancsi István
|
11.
|
40.
|
ÚJ
|
Azahriah (Baukó Attila)
|
-
|
41.
|
ÚJ
|
Barna Zsolt
|
-
|
42.
|
ÚJ
|
Veres Tibor
|
4.
|
43.
|
-16
|
Jellinek Dániel
|
7.
|
44.
|
ÚJ
|
Nagy Ervin
|
-
|
45.
|
1
|
Vidus Gabriella
|
-
|
46.
|
42
|
Gerendai Károly
|
-
|
47.
|
16
|
Balogh Levente
|
91.
|
48.
|
ÚJ
|
Velkey György
|
-
|
49.
|
ÚJ
|
Németh Sándor
|
-
|
50.
|
ÚJ
|
Pusztay András
|
-
|
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026
Bizalom az új kormánynak
A 2014 óta készülő összegzés szerint a dobogó első két foka általában előre tudható volt. Idén azonban már nem a megszokott papírforma határozta meg az eredményeket, hiszen a korábbi fix első helyezett Orbán Viktor korábbi miniszterelnök helyett Magyar Péter jelenlegi kormányfő, a Tisza Párt elnöke áll a lista élén a véleményt adó szakértőink szerint, tavalyi helyezéséhez képest 16 helyet javítva. Igaz, a miniszterelnöknek „járó” 100 közeli, azaz szinte maximális átlagolt pontszám idén 91-re csökkent.
Az állandóságot képviseli ugyanakkor Csányi Sándor OTP-elnök, aki minden eddigi listán, így 2026-ban is a második helyen áll. A dobogó harmadik fokán Kapitány István, az új kormány gazdasági és energetikai minisztere debütált. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök eddigi bérelt első helyét cserélte a negyedik pozícióra – befolyásának átlagpontszáma 27 ponttal csökkent a tavalyihoz képest.
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója tavaly két helyet rontott, idén hármat javított, így az ötödik legbefolyásosabb lett. Varga Mihály, az MNB elnöke megőrizte tavalyi 6. helyét, míg a hetedik helyen debütált Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a 8., Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a 9., Kármán András pénzügyminiszter pedig a 10. helyre került idén. A top 50-ben utóbbiak új belépők.
Átrendeződés az üzleti szereplőknél
A korábbi top 50-es befolyáslistán előkelő helyet szerző fideszes politikusok többsége a bekerülési küszöb alá süllyedt 2026-ban, Orbán Viktor mellett csak Gulyás Gergely maradt ebben a körben, de 17 helyet rontott tavalyi pozíciójához képest. Leszorultak a legbefolyásosabbak listáról a korábban „hagyományos” ellenzékinek nevezett szereplők is. Közülük egyetlen résztvevő szerepel a top 50-ben idén is, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, aki viszont 25 helyet javított tavalyi helyezéséhez képest.
Jelentős átrendeződés mutatkozik az üzleti szereplők befolyásának alakulásában is a kormányváltást követően. A 100 leggazdagabb vagyonlistájának szereplői közül a tavalyi 19-el szemben idén 12-en jutottak be a legbefolyásosabb ötven közé. A mindkét évben a listán szereplők közül jelentősen visszaesett Garancsi István (-25), Mészáros Lőrinc (-20) és Jellinek Dániel (-16) helyezése, több mint 10 hellyel került viszont előrébb Varga Zoltán (+14) és Lakatos Péter (+29). A tavalyi top 50-ben nem szerepelt, de 2026-ban ismét a legbefolyásosabbak közé került Bojár Gábor (37.) és Balogh Levente (47.).
Érdekes momentuma az idei befolyás-barométernek, hogy a Fidesz-kormány leváltásával a jelek szerint egy olyan „befolyásklíma” alakult ki, amelyben már a könnyedebb szektorok szereplői is beférnek a prominens helyekre, akár a könnyűzene vagy a sport területéről. Gulyás Márton (Partizán), Majka (Majoros Péter) korábban is szerepelt a listán, de a top 50-be idén először jutottak be a 25., illetve a 38. helyen, mellettük az idén bekerült Szoboszlai Dominik és Azahriah (Baukó Attila) is a 34., illetve a 40. helyen.
Akik értékeltek
A 100 leggazdagabb magyar 2026 befolyás-barométerének értékelésében az idén az alábbi elismert szakemberek vettek részt:
Antal Attila – jogász, politológus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa
Bendarzsevszkij Anton – külpolitikai elemző, újságíró, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója
Boros Tamás – az Egyensúly Intézet igazgatója és társalapítója
Ember Zoltán Levente – 2012 és 2026 májusa között az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet kutatásvezetője volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója.
Gál Pál Zoltán – a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke
Juhász Attila – politológus, stratégiai és kommunikációs tanácsadó
Lakatos Júlia – a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel – a Nézőpont Intézet alapítója és vezetője, egyetemi oktató, a választási rendszerek, az európai és a német belpolitika szakértője
Nagy Elek – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Závecz Tibor – a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. alapítója és ügyvezetője
A 100 leggazdagabb magyar 2026
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