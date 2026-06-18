Ők a legbefolyásosabb magyarok – teljesen felborult a lista

Az országgyűlési választások nyomán lezajló kormányváltás és Tisza-kétharmad határozta meg A 100 Leggazdagabb 2026 Befolyás-barométerének alakulását, amely nem egyszerű átrendeződést, hanem hatalmi centrumváltást mutat. Az összesítés idén is politikai elemzők és gazdasági szakemberek véleménye alapján értékelte a magyarországi közéleti szereplők befolyását, az értékelés a választások után néhány héttel, május elején zajlott. A tizenharmadik alkalommal összeálló lista rendezőelve nem változott: az elemzők és szakértők az alapján pontoztak, hogy a politikai-gazdasági elit tagjai mennyiben képesek pénzt vagy egyéb hatalmi erőforrásokat mozgósítani céljaik elérése érdekében.

A befolyás-barométer legfelső szegmensében néhány kivételtől eltekintve csak új (kormányzati) szereplőket találunk. Az első ötvenben – a tavalyelőtti, illetve a tavalyi öt-öttel szemben – 27 olyan szereplő van, aki 2025-ben még nem került be a félszáz legbefolyásosabb közé. A lista egészének átlagpontszáma ugyanakkor a 2025-ös 70-ről 56-ra csökkent, jelezve, hogy egyrészt a befolyás korábbi megítélése sokaknál szertefoszlott a politikai változások nyomán, illetve azt is, hogy a bekerülési küszöb alacsonyabb szintre került.

A 100 leggazdagabb magyar 2026 – Befolyás-barométer Helyezés Helyezés változása Név Vagyonlista helyezés 1. 16 Magyar Péter - 2. 0 Csányi Sándor 2. 3. ÚJ Kapitány István - 4. -3 Orbán Viktor - 5. 3 Hernádi Zsolt - 6. 0 Varga Mihály - 7. 54 Vitézy Dávid - 8. ÚJ Orbán Anita - 9. ÚJ Ruff Bálint - 10. ÚJ Kármán András - 11. 25 Karácsony Gergely - 12. ÚJ Jelasity Radován - 13. ÚJ Bujdosó Andrea - 14. ÚJ Radnai Márk - 15. ÚJ Forsthoffer Ágnes - 16. ÚJ Bóna Szabolcs - 17. ÚJ Hegedűs Zsolt - 18. -3 Jászai Gellért 9. 19. ÚJ Lannert Judit - 20. ÚJ Gajdos László - 21. ÚJ Tarr Zoltán - 22. ÚJ Pósfai Gábor - 23. -20 Mészáros Lőrinc 1. 24. 88 Ruszin-Szendi Romulusz - 25. 64 Gulyás Márton - 26. 29 Lakatos Péter 19. 27. ÚJ Kátai-Németh Vilmos - 28. ÚJ Lőrincz Viktória - 29. ÚJ Tanács Zoltán - 30. -17 Gulyás Gergely - 31. 36 Jaksity György - 32. 8 Váradi József 98. 33. -2 Felcsuti Zsolt 3. 34. ÚJ Szoboszlai Dominik - 35. 14 Varga Zoltán 39. 36. 75 Karikó Katalin - 37. 25 Bojár Gábor 62. 38. 69 Majka (Majoros Péter) - 39. -25 Garancsi István 11. 40. ÚJ Azahriah (Baukó Attila) - 41. ÚJ Barna Zsolt - 42. ÚJ Veres Tibor 4. 43. -16 Jellinek Dániel 7. 44. ÚJ Nagy Ervin - 45. 1 Vidus Gabriella - 46. 42 Gerendai Károly - 47. 16 Balogh Levente 91. 48. ÚJ Velkey György - 49. ÚJ Németh Sándor - 50. ÚJ Pusztay András - Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2026

Bizalom az új kormánynak

A 2014 óta készülő összegzés szerint a dobogó első két foka általában előre tudható volt. Idén azonban már nem a megszokott papírforma határozta meg az eredményeket, hiszen a korábbi fix első helyezett Orbán Viktor korábbi miniszterelnök helyett Magyar Péter jelenlegi kormányfő, a Tisza Párt elnöke áll a lista élén a véleményt adó szakértőink szerint, tavalyi helyezéséhez képest 16 helyet javítva. Igaz, a miniszterelnöknek „járó” 100 közeli, azaz szinte maximális átlagolt pontszám idén 91-re csökkent.

Az állandóságot képviseli ugyanakkor Csányi Sándor OTP-elnök, aki minden eddigi listán, így 2026-ban is a második helyen áll. A dobogó harmadik fokán Kapitány István, az új kormány gazdasági és energetikai minisztere debütált. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök eddigi bérelt első helyét cserélte a negyedik pozícióra – befolyásának átlagpontszáma 27 ponttal csökkent a tavalyihoz képest.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója tavaly két helyet rontott, idén hármat javított, így az ötödik legbefolyásosabb lett. Varga Mihály, az MNB elnöke megőrizte tavalyi 6. helyét, míg a hetedik helyen debütált Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a 8., Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a 9., Kármán András pénzügyminiszter pedig a 10. helyre került idén. A top 50-ben utóbbiak új belépők.

Átrendeződés az üzleti szereplőknél

A korábbi top 50-es befolyáslistán előkelő helyet szerző fideszes politikusok többsége a bekerülési küszöb alá süllyedt 2026-ban, Orbán Viktor mellett csak Gulyás Gergely maradt ebben a körben, de 17 helyet rontott tavalyi pozíciójához képest. Leszorultak a legbefolyásosabbak listáról a korábban „hagyományos” ellenzékinek nevezett szereplők is. Közülük egyetlen résztvevő szerepel a top 50-ben idén is, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, aki viszont 25 helyet javított tavalyi helyezéséhez képest.

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Jelentős átrendeződés mutatkozik az üzleti szereplők befolyásának alakulásában is a kormányváltást követően. A 100 leggazdagabb vagyonlistájának szereplői közül a tavalyi 19-el szemben idén 12-en jutottak be a legbefolyásosabb ötven közé. A mindkét évben a listán szereplők közül jelentősen visszaesett Garancsi István (-25), Mészáros Lőrinc (-20) és Jellinek Dániel (-16) helyezése, több mint 10 hellyel került viszont előrébb Varga Zoltán (+14) és Lakatos Péter (+29). A tavalyi top 50-ben nem szerepelt, de 2026-ban ismét a legbefolyásosabbak közé került Bojár Gábor (37.) és Balogh Levente (47.).

Érdekes momentuma az idei befolyás-barométernek, hogy a Fidesz-kormány leváltásával a jelek szerint egy olyan „befolyásklíma” alakult ki, amelyben már a könnyedebb szektorok szereplői is beférnek a prominens helyekre, akár a könnyűzene vagy a sport területéről. Gulyás Márton (Partizán), Majka (Majoros Péter) korábban is szerepelt a listán, de a top 50-be idén először jutottak be a 25., illetve a 38. helyen, mellettük az idén bekerült Szoboszlai Dominik és Azahriah (Baukó Attila) is a 34., illetve a 40. helyen.

Akik értékeltek

A 100 leggazdagabb magyar 2026 befolyás-barométerének értékelésében az idén az alábbi elismert szakemberek vettek részt:

Antal Attila – jogász, politológus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa

Bendarzsevszkij Anton – külpolitikai elemző, újságíró, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója

Boros Tamás – az Egyensúly Intézet igazgatója és társalapítója

Ember Zoltán Levente – 2012 és 2026 májusa között az Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet kutatásvezetője volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott előadója.

Gál Pál Zoltán – a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke

Juhász Attila – politológus, stratégiai és kommunikációs tanácsadó

Lakatos Júlia – a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója

Mráz Ágoston Sámuel – a Nézőpont Intézet alapítója és vezetője, egyetemi oktató, a választási rendszerek, az európai és a német belpolitika szakértője

Nagy Elek – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Závecz Tibor – a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. alapítója és ügyvezetője

A 100 leggazdagabb magyar 2026

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