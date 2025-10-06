Ők követik Karikó Katalint

Bejelentette a Nobel Bizottság az idei év első Nobel-díjasait. Az elismerést a fiziológiai és orvostudományi kategóriában Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon vehetik majd át. A két amerikai és egy japán szakértőt a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért jutalmazták.
1901 óta 115 alkalommal adták át az orvosi Nobel-díjat, összesen 229 személyt ismertek el vele. Köztük volt Békésy György, Bárány Róbert, Szent-Györgyi Albert, legutóbb pedig, 2023-ban Karikó Katalin is.
Az orvosi elismerések bejelentésével kezdetét vette az idei Nobel-hét, amely során az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A további kategóriák és a bejelentések dátumai:
- október 7., kedd: fizikai;
- október 8., szerda: kémiai;
- október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
- majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
- végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.