Ők követik Karikó Katalint

Bejelentette a Nobel Bizottság az idei év első Nobel-díjasait. Az elismerést a fiziológiai és orvostudományi kategóriában Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon vehetik majd át. A két amerikai és egy japán szakértőt a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért jutalmazták.

1901 óta 115 alkalommal adták át az orvosi Nobel-díjat, összesen 229 személyt ismertek el vele. Köztük volt Békésy György, Bárány Róbert, Szent-Györgyi Albert, legutóbb pedig, 2023-ban Karikó Katalin is.

Elindult a Nobel-hét, sorra jönnek a díjazottak

Fotó: Depositphotos

Az orvosi elismerések bejelentésével kezdetét vette az idei Nobel-hét, amely során az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A további kategóriák és a bejelentések dátumai: