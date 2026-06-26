Olcsó marad az üzemanyagár a hétvégére, de az autósok még drágán veszik

Szombattól sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – közölte a piaci információk alapján a Holtankoljak.hu. Bár az országos átlagárak mindkét üzemanyagtípus esetében már a védett szint alatt alakulnak, a hivatalosan rögzített védett ár továbbra is érvényben marad.

Ennek oka, hogy a kivezetésről egyelőre nem jelent meg konkrét jogszabály, és hatálybalépési időpont sem ismert.

Aktuális átlagárak (2026. június 26.)

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 593 forint/liter

Védett árak

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

A jelenlegi piaci adatok alapján tehát az átlagárak már mindkét üzemanyagtípus esetében a védett árszint alatt mozognak, ugyanakkor a szabályozás formálisan még nem került kivezetésre.