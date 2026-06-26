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Olcsó marad az üzemanyagár a hétvégére, de az autósok még drágán veszik

mfor.hu

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szombattól nem változik, miközben az országos átlagárak továbbra is a védett árszint alatt alakulnak, a szabályozás hivatalos kivezetése azonban még nem történt meg.

Szombattól sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – közölte a piaci információk alapján a Holtankoljak.hu. Bár az országos átlagárak mindkét üzemanyagtípus esetében már a védett szint alatt alakulnak, a hivatalosan rögzített védett ár továbbra is érvényben marad.

Ennek oka, hogy a kivezetésről egyelőre nem jelent meg konkrét jogszabály, és hatálybalépési időpont sem ismert.

Aktuális átlagárak (2026. június 26.)

  • 95-ös benzin: 580 forint/liter

  • Gázolaj: 593 forint/liter

Védett árak

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter

  • Gázolaj: 615 forint/liter

A jelenlegi piaci adatok alapján tehát az átlagárak már mindkét üzemanyagtípus esetében a védett árszint alatt mozognak, ugyanakkor a szabályozás formálisan még nem került kivezetésre.

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