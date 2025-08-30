Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Autópályák, autóutak

Olcsóbban autópályázhatunk hétfőtől

mfor.hu

Pedig a matricák ára nem csökken.

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.

Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott:

„szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért”.

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig. „Ennek szeptember elsejétől vége” – jelezte az államtitkár.

Közölte: a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

(MTI)

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Csaknem 700 ezer lakossági és 150 ezer vállalati hitelszerződés található a bankok feketelistáján. A lakossági nyilvántartás egyre rövidebb, de lehetnek még gondok a nem fizetésekkel. 

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

Kihasználja Pilis az önazonossági törvény adta lehetőséget, kemény korlátozásokat vezet be az önkormányzat.

A hatóság ellenőriz és lecsap, ha kell.

Súlyos szankciók várnak a mulasztókra.

Felsővezeték-szakadás volt a Déli pályaudvaron, több vonalon csak kora este állhat helyre a menetrend.

Szokatlanul korán lesz.

Jönnek az új automaták.

