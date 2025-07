Olyan hőség jön szombaton, hogy még a kamionokat is elengedik éjszakára

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja – olvasható a közleményben.

A 2024-ben több mint 656 milliárd forint folyt be a költségvetésbe a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek úthasználata után – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.

