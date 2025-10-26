Ön is így fűt? Meglepően veszélyes lehet

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár cikkében arról ír, hogy váratlan veszélyforrás lehet jelen az ön otthonában is: egy új-zélandi kutatás szerint a fatüzelés és a gázfőzés óriási terhet ró az egészségügyi rendszerekre.

A cikk szerint a kutatás kiszámolta, mennyibe kerülnek a gazdaságnak az ilyen eredetű légszennyezés miatt bekövetkező kórházi kezelések, a betegszabadságok és az idő előtti halálesetek – amelyeket a kandallók, kályhák, gáztűzhelyek és a saját szellőzés nélküli szobafűtők okoznak.

A fafűtés veszélyekkel jár

Fotó: Depositphotos

Az Új-Zélandon található 523 ezer fatüzelésű berendezés beltéri légszennyezése évente 446 kórházi kezelésért (szív- és tüdőbetegségek miatt) és 101 idő előtti halálesetért felelős egy alig több mint 5 milliós országban. A gázfőzés során keletkező beltéri füst évente több mint ezer kórházi kezelést, 208 korai halált és több mint 3 ezer új gyermekkori asztmás esetet okoz.

A kutatás szerint a nyílt égésterű tűzhelyek a legkárosabbak. Az ilyen háztartásokban belélegzett többlet légszennyezés éves szinten – egy négytagú családra vetítve – körülbelül 53 400 új-zélandi dollárba kerül az ország egészségügyi rendszerének és gazdaságának. Még a modern kályhák is jelentős beltéri szennyezést okoznak: az ilyen berendezéseket használó háztartások esetében évente mintegy 1 800 dollárnyi egészségügyi és gazdasági kárt becsültek. A gázfőzésből származó szennyezés éves költsége pedig 9 200 dollár háztartásonként – derült ki a cikkből.