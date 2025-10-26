Ön is így fűt? Meglepően veszélyes lehet

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár cikkében arról ír, hogy váratlan veszélyforrás lehet jelen az ön otthonában is: egy új-zélandi kutatás szerint a fatüzelés és a gázfőzés óriási terhet ró az egészségügyi rendszerekre.

A cikk szerint a kutatás kiszámolta, mennyibe kerülnek a gazdaságnak az ilyen eredetű légszennyezés miatt bekövetkező kórházi kezelések, a betegszabadságok és az idő előtti halálesetek – amelyeket a kandallók, kályhák, gáztűzhelyek és a saját szellőzés nélküli szobafűtők okoznak.

A fafűtés veszélyekkel jár
Fotó: Depositphotos

Az Új-Zélandon található 523 ezer fatüzelésű berendezés beltéri légszennyezése évente 446 kórházi kezelésért (szív- és tüdőbetegségek miatt) és 101 idő előtti halálesetért felelős egy alig több mint 5 milliós országban. A gázfőzés során keletkező beltéri füst évente több mint ezer kórházi kezelést, 208 korai halált és több mint 3 ezer új gyermekkori asztmás esetet okoz.

A kutatás szerint a nyílt égésterű tűzhelyek a legkárosabbak. Az ilyen háztartásokban belélegzett többlet légszennyezés éves szinten – egy négytagú családra vetítve – körülbelül 53 400 új-zélandi dollárba kerül az ország egészségügyi rendszerének és gazdaságának. Még a modern kályhák is jelentős beltéri szennyezést okoznak: az ilyen berendezéseket használó háztartások esetében évente mintegy 1 800 dollárnyi egészségügyi és gazdasági kárt becsültek. A gázfőzésből származó szennyezés éves költsége pedig 9 200 dollár háztartásonként – derült ki a cikkből.

