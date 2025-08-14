2p
Közérdekű Facebook Meta Közösségi média

Önnek is furcsaságok történnek ma a Facebook-fiókjában?

mfor.hu

Aki nem figyel, zárolják a Facebook-fiókját – de itt a megoldás.

Ne essen pánikba, ha azt a hibaüzenetet kapta a Facebook-profiljában, hogy zárolták a fiókját. Ez normál esetben akkor szokott megtörténni, ha a Meta közösségi alapelveit sorozatosan megsérti a fiók, és azt a Meta észleli vagy a felhasználók „jelentik” a profilt.

Most azonban más miatt jelentek meg „ártatlan” felhasználóknál a zárolásra utaló üzenetek – írja az Infostart. 

A felszólítás szerint a profil ismételt használatához be kell kapcsolni az Advanced Protection, vagyis Speciális védelem elnevezésű funkciót. Itt azonban egy gyanús elem található, mégpedig az, hogy erre 2021. november 12-ig van lehetőség. Vagyis minden bizonnyal valamilyen hiba történhetett a Metánál.

Ne essen pánikba
Ne essen pánikba
Fotó: Depositphotos

Az Advanced Protection egyébként a nagyobb veszélynek kitett fiókok (politikusok, újságírók, közszereplők, kiemelt oldalakat menedzselő profilok) fokozott védelmét szolgálja, szigorúbb biztonsági beállításokkal, cserébe a Meta is „jobban szem előtt tartja” őket, figyeli például, hogy nem törték-e fel a fiókot.

A Meta egyre szélesebb kör számára teszi elérhetővé ezt a lehetőséget, valószínűleg ennek egyik furcsa jelensége lehet a mostani ablakok felugrása.

