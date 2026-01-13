Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást! Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

A repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket – tették hozzá.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését – tájékoztatta az MTI-t kedden délelőtt a reptér.

Az ónos eső és a havazás miatt késések és járattörlések is előfordulhatnak.

