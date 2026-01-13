1p

Közérdekű Budapest Airport Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Ónos eső – Késések, járattörlések lehetőségére figyelmeztet a Budapest Airport

mfor.hu

Az ónos eső és a havazás miatt késések és járattörlések is előfordulhatnak. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését – tájékoztatta az MTI-t kedden délelőtt a reptér.

A repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket – tették hozzá.

(MTI)

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsora, a tüzet eloltották.    

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.  

Holnaptól életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely alapján már csekély mértékű kábítószer birtoklása is szigorúan büntethetővé válik.

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.  

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

  A rendkívüli időjárás miatt a helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs soron kívüli kamionstop bevezetését jelentette be hétfő délután.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

