Közérdekű Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

mfor.hu

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.

 

A meteorológiai szolgáltató térképe alapján valamivel hajnali öt óra után Győr-Moson-Sopron teljes területére másodfokú (narancs) riasztás van érvényben, és ugyanez a helyzet Komárom-Esztergom három járásában, a Kisbériben, a Komáromiban és a Tataiban is. Itt 1 milliméternyinél több ónos eső is hullott már, illetve hullhat a következő órákban.

Elsőfokú (citrom) riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, továbbá Komárom-Esztergom három járásában.

Északnyugat-Magyarország több járásában már narancssárga riasztás érvényes ónos eső veszélye miatt a HungaroMet honlapján hétfő éjfél után frissített adatok szerint.

A meteorológiai szolgáltató térképe alapján négy-négy Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyei járásban van érvényben a riasztás második szintje. Ezeken a helyeken – a Soproni, a Mosonmagyaróvári, a Csornai, a Kapuvári, valamint a Kőszegi, a Szombathelyi, a Sárvári és a Celldömölki járásban – akár 1 milliméternyinél több ónos eső is hullhat a következő órákban.

Enyhébb veszélyességi szintű, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső veszélye miatt a Dunántúl jelentős részén: a narancssárga riasztással érintett vármegyék többi járásában, Zala vármegye teljes területén, továbbá Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Somogy vármegye több járásában is.

(MTI)

