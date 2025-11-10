Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon..
„Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.
A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.
Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.”
Orbán Viktort múlt hét pénteken fogadta Donald Trump a Fehér Házban. A magyar miniszterelnök fő célja az volt, hogy Magyarország mentességet kapott az amerikaiaktól, és ne kelljen szankciókkal számolnia, ha az orosz kőolajat importál a jövőben.