Orbán Viktor elárulta, szerinte mikor léphetne ki Magyarország az EU-ból

Kérdésekre válaszolva Orbán hosszan beszélt az EU-ról is, szerinte bár „ha az unió olyan lett volna 2004- ben, mint most, az se biztos, hogy jelentkeztünk volna”, de jelenleg nem áll úgy a helyzet, hogy megérje kilépnünk az EU-ból, mert egyszerűen nem előnyösebb kinn lenni, mint benn.

„Vannak ellenfeleink, akikre nem mondom, hogy nem magyarok (...), mert a magyar nemzetnek azok is részei, akik nem gondolkodnak úgy, mint mi” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki váratlanul feltűnt Szijjártó Péter és Menczer Tamás pilisvörösvári fórumán. A kormányfő szerepléséről a Telex tudósított .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!