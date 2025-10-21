Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Közérdekű Mol Orbán Viktor

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

mfor.hu

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

Folyamartosan beszámolunk a hétfő éjjel a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében bekövetkezett tűzesetről.

Most Orbán Viktor is megszólalt az ügyben. Facebook-oldalára azt posztolta ki, hogy

„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”

Az Erste Befektetési Zrt. gyorsértékelése szerint a tűz miatt valószínűleg hónapokra kiesik a finomító kapacitásának 40 százaléka. A másik két egység évi 4,2 millió tonna kőolajat tud feldolgozni.

A Mol pedig a Budapesti Értéktőzsde honlapján azt közölte, hogy a a százhalombattai tűz nyomán a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli. Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyagellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított. Hozzátették, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

A tűzoltók még dolgoznak.

