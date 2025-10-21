Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Folyamartosan beszámolunk a hétfő éjjel a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében bekövetkezett tűzesetről.

Most Orbán Viktor is megszólalt az ügyben. Facebook-oldalára azt posztolta ki, hogy

„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”

Az Erste Befektetési Zrt. gyorsértékelése szerint a tűz miatt valószínűleg hónapokra kiesik a finomító kapacitásának 40 százaléka. A másik két egység évi 4,2 millió tonna kőolajat tud feldolgozni.

A Mol pedig a Budapesti Értéktőzsde honlapján azt közölte, hogy a a százhalombattai tűz nyomán a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli. Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyagellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított. Hozzátették, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.