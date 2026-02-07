1p
Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

mfor.hu

A kormányt támogató Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése és a Tisza Párt programbemutatója vár ma ránk.

Délelőtt 9:30 perckor kezdődik a kormányt támogató Digitális Polgári Körök legújabb háborúellenes gyűlése, ezúttal Szombathelyen. Az eseményen ismét pódiumra áll majd Orbán Viktor miniszterelnök, ahogy azt a korábbi alkalmakkal, legutóbb Hatvan városában is láthattuk.

A jelen lévő közönség pedig kérdezhet a kormányfőtől, aki közösségi oldalán jelezte is, hogy mindenképp számíthatnak a részvételére. A szombathelyi lesz a 9. háborúellenes gyűlés. 

Eközben az ellenzéki kihívó, a Tisza Párt ma 13 órakor bemutatja a „Működő és emberséges Magyarország” programját. Magyar Péter a héten az ATV-ben járt, ahol a Rónai Egonnak adott interjúban beszélt arról, hogy a program több mint 140 oldalas.

A prioritások között említette az uniós pénzek hazahozatalát, a korrupció felszámolását, a magyar gazdaság beindítását, az állami egészségügy talpra állítását, az oktatás megsegítését.

A legfontosabb bejelentésekről, hírekről természetesen beszámolunk majd.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

A döntésből hamarosan európai elfogatóparancs lehet, ami ellen a politikai menedékjog sem véd.

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Plusz 50 ezer vasúti ülőhellyel, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonattal és csaknem 90 új InterCity-kocsival bővül a MÁV flottája.

Idén áprilisban sem lesz hiány a kamupártokból

Idén áprilisban sem lesz hiány a kamupártokból

Már most 26 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba.

Beszállt a magyar választási kampányba Donald Trump

Beszállt a magyar választási kampányba Donald Trump

Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Orbán Viktort támogatja az áprilisi országgyűlési választáson.

A kormány rendelete felülírja a bírókat – tiltakozik az ügyvédi kamara

Kiáll az igazságszolgáltatás mint hatalmi ág függetlensége mellett a Magyar Ügyvédi Kamara.

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Több külképviseleti szavazóhelyiséget szorgalmaz a Tisza Párt. 

Újabb figyelmeztetés a szülőknek, megint tápszereket kell visszahívni

Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

Mikrobiológiai problémákat találtak a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereknél. Tavaly év végén a Nestlé termékeivel volt gond. 

Még 5 milliárd oszt ki a kormány

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168