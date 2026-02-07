Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

Délelőtt 9:30 perckor kezdődik a kormányt támogató Digitális Polgári Körök legújabb háborúellenes gyűlése, ezúttal Szombathelyen. Az eseményen ismét pódiumra áll majd Orbán Viktor miniszterelnök, ahogy azt a korábbi alkalmakkal, legutóbb Hatvan városában is láthattuk.

A jelen lévő közönség pedig kérdezhet a kormányfőtől, aki közösségi oldalán jelezte is, hogy mindenképp számíthatnak a részvételére. A szombathelyi lesz a 9. háborúellenes gyűlés.

Eközben az ellenzéki kihívó, a Tisza Párt ma 13 órakor bemutatja a „Működő és emberséges Magyarország” programját. Magyar Péter a héten az ATV-ben járt, ahol a Rónai Egonnak adott interjúban beszélt arról, hogy a program több mint 140 oldalas.

A prioritások között említette az uniós pénzek hazahozatalát, a korrupció felszámolását, a magyar gazdaság beindítását, az állami egészségügy talpra állítását, az oktatás megsegítését.

A legfontosabb bejelentésekről, hírekről természetesen beszámolunk majd.