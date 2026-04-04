Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Orbán Viktor elmondta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztettek a legfontosabb teendőkről. Majd így folytatta:

„Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben. Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.”

A kormányfő szerint a veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha „az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj- és gázkészleteit. Minden egyes nap számít.”

Majd hozzátette, hogy az Európai Uniónak azonnali hatállyal fel kell függesztenie az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat. Az EU is a legrosszabbra készül, de Brüsszel szerint még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis.

Orbán Viktor szerint az EU-nak rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.