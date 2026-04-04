2p
Közérdekű Energiapiac Gáz Olaj Oroszország Ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

mfor.hu

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Orbán Viktor elmondta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztettek a legfontosabb teendőkről. Majd így folytatta:

„Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben. Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.”

A kormányfő szerint a veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha „az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj- és gázkészleteit. Minden egyes nap számít.”

Majd hozzátette, hogy az Európai Uniónak azonnali hatállyal fel kell függesztenie az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat. Az EU is a legrosszabbra készül, de Brüsszel szerint még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis. Erről bővebben itt olvashatnak:

Orbán Viktor szerint az EU-nak rá kell kényszerítenie Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Az államfő Ukrajna energiahelyzetéről és a magyar szempontból is kulcsfontosságú vezeték jövőjéről beszélt, amit ebben a cikkben foglaltunk össze:

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG