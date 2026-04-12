Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Úgy tűnik, itt a vége a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásának.

Telefonon gratulált Orbán Viktor Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének. Magyar erről a közösségi oldalán posztolt.

Magyar Péter az egész országnak üzent

A közösségi oldalára posztolt.

Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bár Budapest 2-es számú országos egyéni választókerületében a DK, a Kétfarkú Kutyapárt és Csárdi Antal is elindult független jelöltként, a Fidesz-KDNP-t képviselő Dr. Ferencz Orsolya mellett, a Tisza jelöltjét ez egyelőre egyáltalán nem zavarja.

Pócs János lecsúszott a második helyre, Rost Andrea magabiztosan kezdett

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es és 2-es választókerületében országosan ismert jelöltek indultak. 

Magyar Péter:

Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”

Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Kiütéses Tisza-győzelemre számít Budapest főpolgármestere – erről Karácsony Gergely beszélt a Telex választási műsorában.

A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Ez az utolsó időpont, amikor mozgóurnát lehet kérni

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Felkerült a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjára az NB I-es csapat mögött álló kft. és az alapítvány 2025-ről szóló éves beszámolója.

Kiderült, melyik közvélemény-kutató a legmegbízhatóbb

Az Europion közvélemény-kutatása két kérdésre kereste a választ: az egyik, hogy mely kutatóintézetekben bíznak a magyarok, a másik pedig, hogy milyen eredményre számítanak az április 12-i választásokon a Fidesz–KDNP és a Tisza közötti versenyben.

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A választások rendjéről és a demokrácia ünnepéről írt a köztársasági elnök.

