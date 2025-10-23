Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor: ha Brüssszel nem akadályozná Trumpot, már béke lenne

mfor.hu

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszédében1956-ot az aktuális politikai helyzettel hozta összefüggésbe, emellett Ukrajnáról, Brüsszelről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

14 óra után pár perccel kezdődött el Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszéde a Kossuth téren, a nagyjából egy órás ünnepi műsort követően.

„Ez már az űrből is látszik” – kezdte Orbán Viktor, aki a Kossuth téren megjelenteket a „szabadság vándoraiként” köszöntötte. Majd az 1956-os hősöket, a „pesti srácokat, lányokat, munkásokat, édesanyákat” olyan hősöknek nevezte, akik nem „vágytak hősökké lenni, csak védték a sebzett hazát.”

Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét, és bármikor kész újakat teremteni – tette hozzá, majd a Békemenetet Európa legfontosabb politikai mozgalmaként aposztrofálta, amelynek tagjai képesek voltak 16 évig („és még ki tudja, meddig”) megvédeni a hazát, és a hatalomban tartani „Európa egyetlen keresztény-konzervatív, nemzeti kormányát”.

Orbán Viktor a Békemenetet Európa legfontosabb mozgalmának nevezte
Orbán Viktor a Békemenetet Európa legfontosabb mozgalmának nevezte
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint 1956 nem csupán néhány nap a múltban, hanem az a pillanat, amikor egy nemzet újra hinni mert magában. Úgy véli, hogy az október 23-i események nélkül nem lett volna 1968-as prágai tavasz, Lengyel Szolidaritás Mozgalom, nem omlott volna össze a berlini fal és a szocialista világrend sem hullott volna darabjaira. A miniszterelnök szerint 1956 üzenete egyetemes emberi üzenet, aminek lényege, hogy minden nemzet megérdemli, hogy szabadságban és méltóságban éljen. Mégis magunkra maradtunk – tette hozzá –, a magyarok mindig többet adnak a világnak, mint amit kapnak tőle.

Brüsszel és Ukrajna

„Brüsszel úgy döntött, háborúba megy” – vezette fel a beszéd szorosan az Európai Unióról és Ukrajnáról szóló részét Orbán Viktor. A miniszterelnök az idén márciusban Londonban, Keir Starmer brit miniszterelnök védnöksége alatt megalakult, Ukrajnát a honvédő háborújában segítő hajlandók koalíciójára azt mondta: „hajlandóak másokat elküldeni a háborúba meghalni”.

Hozzátette, hogy az Európai Unió eddig 185 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására, és most újabb „tízmilliárdokat szeretnének kihúzni az európaiak, köztük a magyarok zsebéből”. A kormányfő szerint, ha Donald Trump lett volna az elnök az előző ciklusban, nem is tört volna ki az orosz-ukrán háború, most pedig ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne annak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Európai Unióban ma csak Magyarországon képzelhető el egy békecsúcstalálkozó az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint Ukrajnával stratégiai partnerséget kell kötni, de nem vehető fel az Európai Unióba
Orbán Viktor szerint Ukrajnával stratégiai partnerséget kell kötni, de nem vehető fel az Európai Unióba
Fotó: YouTube/M1

Orbán szerint Brüsszel kifogyott a pénzből, nagymúltú ipari gyárak zártak be, Ukrajna támogatása magas energiaárakat és inflációt hozott. A miniszterelnök hozzátette: amíg tart a háború, nem lehet gazdasági fellendülést várni. Kiemelte, hogy szerinte csoda, hogy ilyen körülmények között képesek Európa legnagyobb otthonteremtési programját és legnagyobb adócsökkentő programját végrehajtani. 

„Ukrajna nem szuverén ország, a sorsa mások kezében van. Európa a régi gyarmattartó logika mentén az ország felosztásán dolgozik” – tette hozzá. Ami Ukrajna európai uniós tagságát illeti, Orbán úgy fogalmazott: „stratégiai partnerség igen, európai uniós tagság nem. Nem akarunk egy szövetségi rendszerbe tartozni Ukrajnával sem katonai, sem gazdasági értelemben”.

Arról is beszélt, hogy a magyarok nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak meghalni Ukrajnáért. 

A jövő évi választások

Orbán Viktor a beszéde utolsó harmadában az öt hónap múlva esedékes választásokra is kitért. A kihívó Tisza Pártot és Magyar Pétert (akiknek a nevét nem említette szó szerint) ismét Brüsszel bábjainak nevezte. Szerinte Brüsszel ma nem segítség, hanem a veszedelem, akik pedig a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják.

Orbán Viktor Magyar Péterre Brüsszel slim fit szekértolójaként hivatkozott
Orbán Viktor Magyar Péterre Brüsszel slim fit szekértolójaként hivatkozott
Fotó: Európai Parlament
Orbán hozzátette: a kormánypárti szavazóknak beszélniük kell „a megtévesztett magyarokkal”. Majd külön a fiatalokhoz szólt, mondván „ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok!” Az igazi fenyegetést szerinte Brüsszel és az Európai Unió mesterterve jelenti, aminek Budapesten is „megvannak a slim fit szekértolói”.

A miniszterelnök a beszédét azzal zárta, hogy Magyarországon béke lesz, mert békét akarunk, a magyarok szabadságra születtek. Ahogy Budapest 1956-ban az európai szabadságharc, úgy ma az európai béke fővárosa kell, hogy legyen, fogalmazott. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének beszédéről szintén olvashatják majd tudósításunkat.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor szerint még sosem voltak ennyien egy Békemeneten

Orbán Viktor szerint még sosem voltak ennyien egy Békemeneten

Orbán Viktor szerint jól sikerült az október 23-i mozgósítás.

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Valóban megindult a nyomozás.

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

A megállapodás megkönnyíti a határátlépést.

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

A miniszter szerint eszméletvesztés történt.

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Ha hirtelen gyógyszerre lenne szüksége.

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

A buszsofőr rosszulléte miatt csapódhatott a busz a szolnoki gimnáziumba

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre.

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Az államtitkár új időpontokat ígért.

Földrengésre zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

Földrengés zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

A földrengés a Richter-skála szerinti 4-es erősségű volt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168