Orbán Viktor

Orbán Viktor: Itt a januári rezsistop

Közösségi oldalán már jópofa fotóval vezette fel bejelentenivalóját. 

A januári szélsőséges időjárás nagy próbatétel elé állította az országot – a tűzifaellátás és a melegedők továbbra is megmaradnak, de a nagy hideg nagy terhet rótt a családokra, mondta szerdán közzétett videójában Orbán Viktor, amit minden bizonnyal még davosi útja előtt vehettek fel.

A miniszterelnök ezzel vezette fel, hogy a kormány szerdai kormányülésen döntött:

januárra rezsistopot vezetnek be, a januári fűtés többletkötségét átvállalja az állam a családoktól.

Az Energiaügyi Minisztérium egyébként január elején jelentette be, hogy felkérésükre, a rendkívüli hideg miatt az MVM a hónapban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást.

Davos előtt még gyorsan felmondta a videót Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Rá egy héttel Orbán Viktor egy rövid videóban jelentette be, hogy a hideg – akkor még csak előrejelzett – beállta miatt a kormány „folytatja” a szociális tűzifaprogramot, „olyan mennyiségben és addig, ameddig szükséges”.

A Telex a bejelentésre reagálva azt írja, hogy ezzel kapcsolatban másnap egy kormányrendelet is megjelent, amely a magyar állam és a 100 százalékban állami cégek tulajdonában lévő tűzifa és tüzelésre alkalmas faanyag ingyenes átadását írta elő az önkormányzatok számára. Az azonban több nappal a bejelentés és a komoly hideg érkezése után sem látszik még, hogy mikor és hogyan jut el az érintettekhez az a tűzifa, amelyet a kormány a szokásos éves szociális adag felett ígért meg a rászorulóknak.

