Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az éj leple alatt bekövetkezett olajárrobbanást követően összehívta energiabiztonsági tanácsát Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök most közösségi oldalán tudatta:

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését.”

Kapcsolódó cikk Sokkoló árrobbanást produkált az éj leple alatt az olaj Elemi erejű ugrást láthattunk.

A bejegyzés alatt elérhető videóból kiderül, hogy Orbán Viktor emellett Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság erlnökének levelet írt, hogy a kialakult helyzetre tekintettel oldják fel az orosz energiahordozókat érintő uniós szankciókat. Később, a nap folyamán még számíthatunk új információkra a kormányfőtől a rendkívüli kormányülést követően.