Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

Orbán Viktor – aki EU-s csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe – azt mondta: erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. Hozzátette: most mindenki a politika felől közelít az október 23-i nagygyűlésekhez, de valójában ez egy nemzeti ünnep, amelyen az 56-os hősökre emlékeztek és arra, hogy a legnehezebb időkben is képesek voltak kiállni a jó ügyek és saját magunk mellett.

Külön köszönetet mondott az ünnepi műsorban résztvevő művészeknek, hangsúlyozva, hogy régen látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget.

Ugyanakkor mire odaért Brüsszelbe, ott „már égett a ház”. „Itt Brüsszelben szembejön a valóság” – mondta, hozzátéve, hogy olyan napirendi pontok voltak az uniós találkozón, mint az orosz-ukrán háború, a versenyképesség, a lakhatási kérdések Európában, és néhány külpolitikai kérdés is. És elfogyott a pénz – állapította meg.

A rezsicsökkentés is szóba került

A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, a DK és a Tisza Párt pedig ezt a brüsszeli vonalat támogatja – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség.

A brüsszeliek azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben – figyelmeztetett. Hozzátette, a DK és a Tisza Párt ezt a brüsszeli vonalat támogatja, eltörölnék a rezsicsökkentést.

A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak az orosz energiahordozókkal szemben – ismerte el, hangsúlyozva: ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni.

Tehát aki rezsicsökkentést akar, annak meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk, vagy az oroszokéval azonos áron, vagy annál olcsóbban vásároljunk olajat és gázt. Ez a meccs nincs lefutva – összegzett Orbán Viktor.

A békecsúcs napirenden van

Az Európai Néppárt határozza meg a magyarországi ellenzék politikáját – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Orbán Viktor azt mondta: a magyar ellenzéknek, a Tiszának is meg a DK-nak vannak gazdáik, az Európai Néppárt meg az Európai Szocialista Párt. Itt mind a kettő háborút akar – hangsúlyozta a kormányfő.

Hozzátette: Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A központi vonal Brüsszelben a háborúpárti vonal – mutatott rá.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké.

Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért nekik probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség,„na, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök azt is mondta: az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. Meglátása szerint az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt, „csábították, nyomták” ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből „visszajönni”.

(MTI)

