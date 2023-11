Orbán Viktor új vonatjárattal is mehetne Zelenszkijhez - ha akarna 

Kijev-Bécs járatot indít december 10-től az ukrán állami vasúttársaság. A köztes fontosabb megállók között ott van Lviv, Csop és Budapest is - jelentette az UNN ukrán hírügynökség.

Az ukrán vasúti cég egyik belföldi járata. Fotó: UNN Az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznyitcja szerint olcsóbbak lesznek a jegyek, mint a most elérhető, más útvonalon, de ugyancsak az osztrák fővárosba tartó járatokon. Az ukrán szakaszra már most lehet jegyet venni, a külföldiekre pár nap múlva kezdik az internetes jegyértékesítést. Egy másodosztályú jegy Kijevből Bécsbe 2500 hrivnyába kerül, ezer hrivnyával kevesebbe, mint a jelenlegi útvonalakon (1 hrivnya=9,75 forint).

A menetrendet úgy állították össze, hogy Kijev és Csop között éjszaka, az ukrán cég hálókocsijaiban lehet utazni. A reggeli ébredés után pedig nappal a Csop-Budapest-Bécs szakaszon a keskenyebb nyomtávú MÁV-vonatokra átszállva első és másodosztályú ülőkocsikban lehet közlekedni.

Lapunk korábban arról is írt, hogy az Ukrzaliznyitcja egy cseh és egy lengyel magán vasúttársasággal is megállapodott direkt járatokról. Lvivből Varsóba, Sziléziába, illetve Prágába is indítanak rendszeresen közlekedő személyvonatokat. Pár hete pedig arról írtunk, hogy az osztrák Rail Cargo árufuvarozó vonatvállalat magyar leányvállalatán keresztül teherjáratok indulnak Kijev és Bécs között, szintén Budapest érintésével.