Óriási bejelentést tett egy cementgyár, minden ipari üzem követheti a példáját

Több mint 90 százalékkal csökkenti esti áramfelhasználását a baranyai Királyegyházán cementgyárat üzemeltető Holcim Magyarország Kft. (Holcim) – közölte a társaság az MTI érdeklődésére.

Közölték: a Holcim a rendkívüli hőség, valamint a villamosenergia-rendszer fokozott terhelésének következtében kialakult helyzetben már pénteken reggel, önkéntesen megkezdte a szükséges intézkedések végrehajtását.

Ennek keretében felülvizsgálták és módosították a Királyegyházi Cementgyár, valamint a Mecsekben található bükkösdi kőbánya kritikus időszakokra vonatkozó energiafelhasználási rendjét. A vállalat a július 31. és augusztus 10. közötti időszakban a kritikus, 17 és 22 óra közötti fogyasztásának visszafogásával naponta 39,5 MWh-val csökkenti villamosenergia-igényét. Ez a kritikus idősávban több mint 90 százalékos fogyasztáscsökkentést jelent.

A rendelkezésre álló gyártási menetrend alapján az érintett kritikus időszakra vonatkozó óránkénti villamosenergia-felhasználás így 8,5 MWh-ról 0,6 MWh-ra csökken. A fogyasztás mérséklése érdekében a nagy energiaigényű technológiai folyamatok – például a malmok – a kritikus idősávon kívül üzemelnek.

Csak a királyegyházi cementgyár működik folyamatosan

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A hazai építőipar zavartalan ellátása érdekében viszont elengedhetetlen a királyegyházi cementgyár folyamatos működése, ennek ellenére a rendkívüli helyzet fennállása esetén a berendezések üzemeltetését a lehető legalacsonyabb mértékű villamos energia felhasználásával tervezik.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a cementgyár napközbeni villamosenergia-igényét a gyár mellett működő napelempark által termelt megújuló napenergiával fedezik, sőt, a gyári kapacitásokon felül termelt napenergiát a központi villamos hálózatba táplálják, ezzel is támogatva az országos ellátást. Vízfelhasználásukat technológiai finomhangolással azonnal 10 százalékkal mérsékelték, a biztonságos működés feltételeinek változatlan fenntartása mellett – emelték ki. Hozzátették, hogy sem a Holcim technológiai célú vízigénye, sem a telephely ivóvízellátása nem a lakossági ivóvízhálózatot és vízbázist terheli. A cementgyár teljes vízszükségletét saját, engedéllyel üzemeltetett, mintegy 100 méter mély fúrt kutakból fedezik, így működésükkel nem terhelik a lakossági ivóvízhálózatot.