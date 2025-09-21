Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Óriási beruházás a füstmentes jövő érdekében

mfor.hu

A Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban – közvetve 1 millió munkahellyel, 19,6 milliárd euró kkv-beszállítói befektetéssel, 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési ráfordítással – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből.

Európa egy új korszak küszöbén áll, ahol a technológiai fejlődés, a tudományos innováció és az emberi erőforrásokba irányuló beruházások jelenthetik a versenyképesség visszaszerzésének és az ipari ellenállóképesség megerősítésének kulcsát. A fenntartható növekedéshez azonban elengedhetetlen, hogy pontos képet kapjunk a kontinens gazdasági szerkezetéről – különösen a meghatározó piaci szereplők hozzájárulásáról.

Fókuszban a fenntarthatóság
Fókuszban a fenntarthatóság
Fotó: Depositphotos

Ennek jegyében mutatták be szerdán Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban.

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása jelentős lépést jelent a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest. 

„A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt” – mondta az elemzés kapcsán Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelenlévő PMI európai régiójának elnöke.

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn kiadott közleményében.

A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be Rákosrendező jelenlegi helyzetéről. 

Krisán László leköszön a Kavosz éléről

Új korszak kezdődik a társaság életében.

Egy korszak vége: így kapcsolják le a 2G-t

Az évtized végén lehetséges a 2G hálózatok lekapcsolása. 

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Két részletben jön a pénz.

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Súlyos jogsértéseket tártak fel a cégnél, élelmiszerbiztonsági eljárások is folyamatban vannak.

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma

Soha nem látott számban vittek el pénzt az adathalászok az ügyfelek számláiról a második negyedévben. A vállalati ügyfeleket is nagy számban sikerült átverniük a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A károk döntő részét továbbra is az ügyfelekre hárítják át a bankok. 

Beintett a kormány a külföldi felvásárlónak

Beintett a kormány a külföldi felvásárlónak

A Magyar Állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását.

Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

Tiszta vizet öntött a pohárba Magyar Péter.

Mozgósított az ellehetetlenítési törvény: brutális pénzt gyűjtött ez a két sajtótermék

Mozgósított az ellehetetlenítési törvény: brutális pénzt gyűjtött ez a két sajtótermék

  A tavalyinál 3,5 százalékkal több egy százalékos felajánlás érkezett a civil szervezetekhez.  

