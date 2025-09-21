Óriási beruházás a füstmentes jövő érdekében

Európa egy új korszak küszöbén áll, ahol a technológiai fejlődés, a tudományos innováció és az emberi erőforrásokba irányuló beruházások jelenthetik a versenyképesség visszaszerzésének és az ipari ellenállóképesség megerősítésének kulcsát. A fenntartható növekedéshez azonban elengedhetetlen, hogy pontos képet kapjunk a kontinens gazdasági szerkezetéről – különösen a meghatározó piaci szereplők hozzájárulásáról.

Fókuszban a fenntarthatóság

Fotó: Depositphotos

Ennek jegyében mutatták be szerdán Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban.

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása jelentős lépést jelent a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

„A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt” – mondta az elemzés kapcsán Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelenlévő PMI európai régiójának elnöke.