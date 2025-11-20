Óriási füstfelhő Budapesten, kigyulladt egy háztető a Bazilikánál

Nem sokkal délután két óra előtt kollégánk lángokat és óriási füstfelhőt látott a Bazilika közvetlen közelében, a Hercegprímás utca és a Szent István tér találkozásánál álló, egy népszerű vendéglátóipari egységnek is otthont adó épület tetőszerkezetében. Helyszíni fotóink:

Képgaléria

Fotó: Klasszis Média/Bózsó Péter

Értesüléseink szerint a tető gyulladt ki, a helyszínen már tűzoltók dolgoznak a Budapest egyik legközpontibb részén álló épületben, a lángokat már sikerült megfékezni.

Az épület rendkívül közel esik a Bazilikához, ahogy az a Google Maps térképén is látszik:

Amint hivatalos közlemény érkezik a történtekről a tűzoltóság részéről, frissítjük cikkünket.