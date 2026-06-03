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Közérdekű Magyar Péter Ukrajna

Óriási hírt jelentett be Magyar Péter az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogairól

mfor.hu

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy teljeskörű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség jogainak bővítése kapcsán.

A kormányfő közösségi oldalán egy videóban számolt be erről.

„Óriási hírrel jelentkezem. 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknek 10 év alatt nem” – kezdte Magyar Péter.

Majd úgy folytatta, hogy teljeskörű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán.

„A megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.”

Magyar Péter óriási örömnek nevezte, hogy egy nappal a nemzeti összetartozás napja (a Trianoni békeszerződést 1920. június 4-én, vagyis holnap 106 éve írták alá – a szerk.) előtt jelentheti be ezt a hírt.  

„Az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.

Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában.

Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben.”

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