Óriási káoszt és lezárásokat hoz augusztus 20.

mfor.hu

Nehéz lesz Budapesten közlekedni.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat – tették hozzá.

Ekkor lesz a tűzijáték

A tűzijáték szerdán 21 órakor kezdődik és várhatóan 21.35-kor ér véget; várhatóan 16 órától korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen. Az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak.

Rendszerhiba történt.

Veszélyes lehet, ha ebből a kínai üvegpohárból iszik

Ólom- és kadmiumkioldódás veszélye miatt virágmintás üvegpoharakat hívott vissza a forgalomból a TEDi üzletlánc – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Aki nem figyel, zárolják a Facebook-fiókját – de itt a megoldás.

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás bevezetésére tekintettel augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítunk a forgalmasabb állomásokon.

Kigyulladt egy autóbusz az V. kerületben szerdán délelőtt – közölte a katasztrófavédelem honlapján.

Kedden nyílik meg Budapest XI. kerületében a Duna-fürdő Árasztó-part.

Gyomorforgató dolgok kerülhetnek elő az elveszett poggyászokból

Sokak rémálma a végtelennek tűnő reptéri futószalag, amire csak nem akar kigördülni feladott bőröndjük. Mi a teendő, ha poggyászunk elveszett, esetleg megrongálódott? Mutatjuk. Ahogy azt is, mi mindent rejthetnek a senkinek sem kellő, hátrahagyott csomagok. 

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton a honlapján.

Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt – közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. hírportál.

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon – közölte a Mávinform szombaton.

