Óriási razzia indul kedden – itt van, mit vizsgál a hatóság

Július 15-én, kedden elindul a nyári szezonális ellenőrzés, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeletet irányító Tállai András, az Agrárminisztérium (AM) parlamenti államtitkára rendelt el – jelentette be hétfői közleményében a minisztérium

Az augusztus 30-ig tartó ellenőrzés-sorozaton a Nébih és a kormányhivatalok szakemberei a nyári lovas táborokat, a fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmény előállítókat, az ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat vizsgálják.

Indulnak a nyári ellenőrzések

Fotó: Depositphotos

Hozzátették, a célterületek ellenőrzését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok szakemberei végzik.

Az idei ellenőrzés-sorozaton a szakemberek számos – tipikusan nyári programokhoz kapcsolódó – területen végeznek ellenőrzéseket. Többek között vizsgálni fogják a nyári lovas táborokban tartott lovak állategészségügyi állapotát, valamint a tartási és üzemeltetési körülményeket. Fókuszba kerül a szezonális fröccsteraszokon árusított alkoholos italok élelmiszerbiztonsági és minőségi, valamint a létesítmények higiéniai megfelelősége.

A nyár elengedhetetlen programjaként a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények – pléldául grillkolbászok, marinált termékek, hamburgerhúsok – is górcső alá kerülnek. A vizsgálatok során a felügyelők kiemelt figyelmet fordítanak a termékek összetevőinek nyomon követhetőségére, valamint az előállító üzemek önellenőrzésére is. Az idei évben az ásványvíz palackozó és szikvíz előállító létesítmények élelmiszerbiztonsági és higiéniai megfelelőségét is vizsgálja a hatóság – ismertette a szaktárca.